Von Peter Angerer

Innsbruck – Ein unförmiger Körper, eher schon eine Kugel, wird von Dienerinnen zum Bettrand gerollt. Hilfreiche Hände bringen den Körper in eine aufrechte Haltung. Nach oberflächlicher Reinigung werden Kleider probiert, Puderquasten wischen und verdecken das Gesicht. Stephen Frears hat diese Sequenz in seinem Meisterwerk „Gefährliche Liebschaften“ 1988 beinahe identisch inszeniert. In der Literaturverfilmung ging es um gelangweilte Adelige, die sich, hinter Schminkschichten versteckt, dem bösartigen Intrigenspiel widmeten, während sich im Hintergrund die Französische Revolution ankündigte.

Die Geschichte von „Victoria & Abdul“ beginnt 1887 und damit ein Jahrhundert später, „basierend auf wahren Begebenheiten“. Die ironische Ergänzung „mehr oder weniger“ verweist in den Inserts auf Fehlstellen in historischen Quellen, da sämtliche Dokumente über die Beziehung der britischen Monarchin zu ihrem indischen Diener auf Anweisung ihres Sohnes und Thronnachfolgers vernichtet werden mussten. Nach der Entdeckung eines Tagebuches von Abdul Karim veröffentlichte die Journalistin Shrabani Basu 2010 ihre Recherche „Victoria & Abdul – Die Queen und ihr treuester Diener“.

Trotz der bizarren Morgenprozedur lässt Frears viel Zeit vergehen, bis er erstmals das Gesicht von Königin Victoria zeigt und damit Judi Dench einen grandiosen Starauftritt verschafft. Zum 50-Jahr-Thronjubiläum soll der aus Indien angereiste Abdul (Ali Fazal) der Königin eine Münze überreichen und dabei jeden Augenkontakt vermeiden. Sei es aus Kalkül, wie der Hofstaat vermutet, oder aus echter Begeisterung, der Diener wirft sich zu Boden, um den Fuß der Monarchin zu küssen. Die Berührung kuriert Victoria augenblicklich von ihren Verdauungsstörungen, weshalb sie auf die ständige Anwesenheit dieses Wunderheilers besteht. Der schwarze Humor konnte sich beim Hofstaat noch nicht durchsetzen. Kammerzofen, Leibarzt und Premierminister haben sich dafür an die gefährlichen Liebschaften ihrer Königin gewöhnt, schließlich war es der Pferdebetreuer Mr. Brown, der Victoria nach dem Tod ihres Prinzgemahls zu trösten wusste. Diese traurige Episode bleibt bei Frears nicht unerwähnt, spielte doch Judi Dench die verzweifelte Königin und eröffnete als „Mrs. Brown“ ihr anbetungswürdiges Alterswerk, das in „Victoria & Abdul“ einen vorläufigen Höhepunkt findet.

Mr. Brown war zumindest Schotte, doch Abdul kommt aus den ohnehin verachteten Kolonien und er ist – „farbig“. Abdul ist aber auch ein Schwindler und Moslem, der die naive Herrscherin mit dem Koran vertraut macht. Das ist natürlich für den Thronfolger Bertie und künftigen König (Eddie Izzard) samt Gefolge die lange gesuchte Munition, mit der sich aus allen Rohren der Intrige auf die Königin schießen lässt. Die Aktualität der königlichen Komödie über Sehnsüchte und Rassismus lässt sich nicht leugnen.