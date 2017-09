Innsbruck – Jeden Morgen melkt Kosta (Emir Kusturica) seine Kühe, füllt die Milch in zwei Kanister, bindet diese auf seinen Esel, ruft nach seinem „Bruder“, einem Wanderfalken, spannt einen schon etwas mitgenommenen Regenschirm auf, um vor den Kugeln der Heckenschützen geschützt zu werden. Die Soldaten freuen sich über die Milch, Kosta lässt den Falken eine Runde fliegen, um uns aus seiner Perspektive einen Blick auf den Kriegsschauplatz zu verschaffen. Wieder zu Hause, klopft der Milchmann auf ein Xylophon, der Falke setzt sich auf das Fensterbrett und nimmt mit den Flügeln wie ein Breakdancer den Balkanbeat auf. Gänse hechten in eine mit Schweineblut gefüllte Badewanne, ein Huhn macht vor einem Spiegel Gymnastik, später kommen noch Schlange und Bär hinzu, nur die Katze verdrückt sich diskret. Gegen diese bereits in früheren Filmen von Emir Kusturica („Underground“, „Schwarze Katze, weißer Kater“) aufgebotene Tiersymbolik bleiben den menschlichen Darstellern nur Akrobatik und Ohrenwackeln als Erinnerung an die Slapsticktradition.

Unbeeindruckt vom Kriegsgeschehen, das eher als willkommene Abwechslung in dieser abgelegenen Gebirgsgegend gezeigt wird, bereitet Milena (Sloboda Micalovic) eine Doppelhochzeit vor. Für sich hat sie Kosta gewählt. Ihren noch in Afghanistan kämpfenden Bruder Žaga (Predrag Manojlovic, der Star der frühen Meisterwerke Kusturicas) möchte sie mit einer Braut aus Italien überraschen. Mit dem Eintreffen der Italienerin (Monica Bellucci) eskalieren Krieg und Liebe, denn die Braut sucht keinen Ehemann, sondern ein Versteck vor ihrem ehemaligen Geliebten, einem rachsüchtigen britischen General der Friedensstreitkräfte. Es ist schließlich eine Spezialeinheit des enttäuschten Liebhabers, die jedes Leben im Dorf auslöscht. Nur Kost­a kann sich, wie Odysseus in einer Schafherde verborgen, retten. Die Schafe opfern sich auch in einem Minenfeld für ihren Helden.

„On the Milky Road“ ist eine Kriegssatire, weshalb die Frage, ob man so über die ex-jugoslawischen Nationalitätenkonflikte erzählen kann, auch eher müßig ist. Andererseits hat sich der 1954 in Sarajevo geborene Regisseur mit seltsamen Einlassungen für Großserbien starkgemacht und einige der Kriegsverbrecher des Bosnienkrieges glorifiziert. Da ist es dann keine Überraschung, dass das sichtbare Böse in Kusturicas Film mit den Soldaten aus Europa identifiziert wird.