Innsbruck – Ungeheuer. Monster. Unmensch. Bestie. Diese und andere abschätzige Begriffe fallen, wenn die Rede von Frauenmörder Guido Zingerle ist, der Nord- und Südtirol in den 1940er- und 1950er-Jahren in Atem hielt – in einer Höhle am Patscherkofel quälte und tötete er seine Opfer, zwei Morde und drei Vergewaltigungen konnten ihm nachgewiesen werden, weitere Taten werden nicht ausgeschlossen. Als „Ungeheuer von Tirol“ schrieb Zingerle, der nach mehrwöchiger Verfolgung im August 1950 in Südtirol gefasst werden konnte, ein blutiges Stück Heimatgeschichte, das nun verfilmt wurde.

Die letzte Klappe für „Zingerle“ fiel vergangene Woche, im April soll der Film fertig geschnitten sein, ob er allerdings jemals den Weg in die Kinos findet, steht in den Sternen. „Ich hoffe, dass wir auf Festivals etwas reißen und dann auch einen Verleih finden“, erzählt Hauptdarsteller Roland Silbernagl der TT. Bei einem Budget von gerade einmal 85.000 Euro ist das ein ambitionierter Plan – doch das Team um Regisseur Eric Weglehner glaubt an den Plot, der auf Original-Verhörprotokollen basiert. Doch die dokumentierte Geschichte wird auch um eine fiktive Figur namens Ida Hofer erweitert, die von der ehemaligen Landestheater-Schauspielerin Julia Rosa Stöckl verkörpert wird. Im Film ist sie es, die Zingerle dazu bringt, seine Verbrechen zu gestehen – und sich nicht länger als Opfer eines verkorksten und lieblosen Lebens zu sehen, das ihn zum Täter machte.

Gedreht wurde an Originalschauplätzen – unter anderem in der Höhle am Patscherkofel. Eine Erfahrung, die Silbernagl an seine Grenzen brachte. „Nach diesem Drehtag bin ich heulend in der Badewanne gelegen: Ich wollte nur mehr, dass ich diesen Guido in mir wieder loswerde“, erzählt er. Und erinnert sich an die „gruselige Atmosphäre“, die ihm lange in den Knochen saß. „Für mich war das die härteste Nummer, die ich je als Schauspieler erlebt habe“, sagt Silbernagl, der froh ist, dass er die „Tür zu dieser Bestie“ wieder zumachen konnte.

Zingerles Tür fiel 1962 zu: Nach Prozessen in Innsbruck und Brixen wurde er zu mehrfacher lebenslanger Haft verurteilt – er starb in einem Gefängnis in Süditalien. (fach)