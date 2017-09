Kino

#FinalFuck: Das ist der finale Trailer zu „Fack Ju Göhte 3“

Am 26. Oktober ist es soweit: Elyas M‘Barek hat als Zeki Müller zum dritten und letzten Mal mit widerspenstigen Schülern und den Tücken des deutschen Bildungssystems zu kämpfen. Kurz vor dem Abitur lässt bei Chantal (Jella Haase), Danger (Max von der Groeben), Zeynep (Gizem Emre) und den anderen Schülern der Chaos-Klasse der Goethe-Gesamtschule die Motivation nach, außerdem müssen an der Schule neue Auflagen erfüllt werden und ein Leistungstest steht ins Haus – für Herrn Müller gibt es also einiges zu tun. Die Fans scheinen es kaum erwarten zu können – innerhalb von drei Tagen wurde der Trailer mehr als 2,5 Millionen Mal angesehen.