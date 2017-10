Von Peter Angerer

Innsbruck – Die 12-jährige Eve (Fantine Harduin) dreht mit ihrem Handy ein Video, das so aussieht, als wollte sie damit an einem Jugend-forscht-Wettbewerb teilnehmen. Was passiert, so formuliert sie die Aufgabenstellung in den Textblasen mit dem in seinem Käfig gefangenen Meerschweinchen, wenn sie ein Sedativum unter das Futter mischt? Mit ruhiger Hand filmt sie das langsame Sterben des Tieres. Das Mädchen mit den neugierigen Augen kann sich nun dem Forschungsgebiet Mensch zuwenden.

Mit dieser beunruhigenden Eröffnungssequenz seines Films „Happy End“ setzt Michael Haneke seine Laborversuche über die Funktionen und Störungen des zentralen Nervensystems von Gesellschaft und ihren Individuen fort. „Das weiße Band“ begann noch mit einem Schock, als Kinder einen heimtückischen Anschlag auf einen Reiter inszenierten. In „Bennys Video“ dokumentierte ein Amateurfilmer die Wirkung eines Bolzenschussgerätes am Kopf einer Freundin. In „Funny Games“ schikanierten und töteten zwei Jugendliche eine Familie in ihrem Ferienhaus. Zwanzig Jahre später und scheinbar unbeeindruckt von Ruhm und allen Preisen, die die Kinowelt zu vergeben hat, ist Haneke bei der Farce angekommen, die schon im Titel „Happy End“ angedeutet wird. Der glückliche Ausgang einer Geschichte, eine Erfindung der Traumfabrik Hollywood, kann bei einem Regisseur, der wie kein anderer die Regeln des Kinos verachtet und gebrochen hat, nur eine Sackgasse sein – Dead End Street.

Nach dem Hochformat des Handyvideos gönnt uns Haneke mit der Weitwinkelaufnahme einer gigantischen Baugrube eine Erholungsphase, bis eine Betonmauer einbricht. Mit dem Erdreich stürzt auch ein auf Baustellen übliches Mobilklo mit einem sich darin befindenden Arbeiter in die Tiefe. Für das von Anne (Isabelle Huppert) repräsentierte Bauunternehmen ist das Unglück natürlich eine Katastrophe, da die Behörde bis zum Abschluss der Untersuchung einen Baustopp verfügt. Der Familie des schwer verletzten Arbeiters wird ein lächerliches Schweigegeld angeboten, die größere Baustelle befindet sich ohnehin in der üppigen Familienvilla bei Calais. Beispielsweise ist an das Geburtstagsfest für Annes Vater Georges (Jean-Louis Trintignant) zu denken. Jenseits aller moralischen und ökonomischen Desaster geht es in der Bourgeoisie schließlich darum, nicht aus der Rolle zu fallen. Annes Sohn Pierre (Franz Rogowski) etwa ertränkt seine Skrupel in Alkohol. Das ist für einen Vertreter dieser Gesellschaftsschicht, in der die Fassade alles ist, unwürdig. Annes Bruder Thomas (Mathieu Kassovitz) hat dem Familienunternehmen die Laufbahn des Chirurgen vorgezogen. Im Internet deponiert er an eine uns unbekannte Empfängerin pornografische Fantasien, die aufmerksam von seiner Tochter Eve mitgelesen werden. So etwas wie Verständnis und Wärme inmitten der eisigen Kälte findet das Mädchen nur bei ihrem Großvater.

Georges hieß bereits der alte Mann, der seine kranke Frau in einem letzten Akt der Liebe erstickte, in Hanekes „Amour“. Diese Geschichte soll für den lebensmüden Georges in der Villa in Calais zu einem Ende kommen. Nur, es gibt niemanden mehr, der ihn in diesem Haushalt der abgestorbenen Gefühle liebt.

Vieles in „Happy End“ war bereits in anderen Haneke-Filmen zu sehen, aber wie Haneke im Finale in einer langen Einstellung über die Tragödien und das Lächerliche im Leben angesichts des Todes, über Horror und Slapstick im Kino, Jean-Louis Trintignant in seinem wahrscheinlich letzten großen Auftritt in den Wiedergänger von Buster Kea­ton verwandelt, das gab es noch nie zu sehen.