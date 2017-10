Von Peter Angerer

Innsbruck – Officer K (Ryan Gosling) erledigt einen Routineauftrag. Sein voller Name ist eine Seriennummer und verrät damit seine Herkunft aus der neuen Nexus-Reihe der Androiden, wie sie in enormen Stückzahlen in den Fabriken des Wallace-Konzerns hergestellt werden. K fliegt mit seinem Auto vom verschneiten, hinter einem Smognebel verborgenen Los Angeles in den Süden, um einen Replikanten älterer Bauart „in den Ruhestand zu versetzen“. Der als Farmer ein unauffälliges Leben führende Mann wehrt sich, beklagt die Veränderungen, aber K ist eben die moderne Version des Replikanten und hegt keine Gefühle für seinesgleichen. Bereits in der Langsamkeit und Schönheit dieser Eröffnung lässt der kanadische Regisseur Denis Villeneuve erahnen, dass Großes zu erwarten ist, dass er sich nicht am Comic-Kino der letzten Jahre, sondern an den bisher unerreichten Kinovisionen eines Stanley Kubrick, Andrej Tarkowskij oder eben an Ridley Scotts „Blade Runner“ orientiert, denn K macht auf der brennenden Farm eine Entdeckung, die ihn zu den Ereignissen führt, die ein anderer Blade Runner vor 35 Jahren ausgelöst hat.

Im Kinojahr 1982 – Ronald Reagan war seit einem Jahr Präsident – erzielte Hollywood die größten Erfolge mit Abenteuerfilmen, in denen eine Ein-Mann-Armee die Welt eroberte, oder mit Märchen, die ein freundliches Bild von der Zukunft entwarfen. Zwischen „E. T. – Der Außerirdische“ und „Conan, der Barbar“ konnte Ridley Scotts komplexer Film „Blade Runner“ nur ein kommerzielles Desaster werden. Die Adaption des 1962 erschienenen Romans „Träumen Androiden von elektrischen Schafen?“ von Philip K. Dick über zum Zwecke der Sklaverei erzeugte künstliche Menschen, die sich gegen ihr Ablaufdatum wehren, kam zur Unzeit ins Kino. Außerdem hatten die Produzenten Scott die kreative Kontrolle entzogen und auf einer Erzählstimme im Off bestanden, die mehr verwirrte, denn einen Sog erzeugen konnte. Der Film über die 2019 dem Untergang entgegentaumelnde Zivilisation konnte seine Wucht erst Jahrzehnte später entfalten, als Scott sein ursprüngliches Konzept ausbreiten durfte („Blade Runner – The Final Cut“ ist ab 3. November im Leokino zu sehen).

Nach Eliminierungen haben sich Beamte einem Test zu unterwerfen. Der Polizeichefin (Robin Wright) bleibt nicht verborgen, dass an K erste Zweifel nagen, die delikateren Missionen – etwa „echte Menschen“ betreffend – im Weg stehen könnten. Zu Hause entspannt sich K mit Joi (Ana de Armas), die für Küche und Erotik zuständig ist. Joi existiert allerdings nur als Hologramm, von emotionalem Überschwang zeigt sich K, mit den Regeln der Einbildungskraft vertraut, eher peinlich berührt. Aber da gibt es noch Träume und Erinnerungen, von denen jeder Android weiß, dass sie auf Daten basieren, die von einem Computerprogramm in das Gehirn eingespielt wurden, um das künstliche Wesen funktionieren zu lassen. Die Künstlerin auf dem Gebiet der Erinnerungsimplantate ist Ana Stelline (Carla Juri), die bisher den Übernahmeversuchen durch den Unternehmer Niander Wallace (Jared Leto) widerstehen konnte und bei der sich K nach den Rätseln seiner Träume erkundigt. Die Wissenschafterin blickt in einen von Ks Träumen und beginnt zu weinen. Zur Wirkung dieser ergreifendsten Szene des Films visualisiert Villeneuve aber nicht die Bilder der Erinnerung, sondern öffnet den Zuschauern den Besuch eigener Bilderwelten, die sich aus dem bisher Gesehenen angesammelt haben. Nach exakt 100 Minuten taucht Harrison Ford als Rick Deckard auf und reißt die noch verbleibende Stunde an sich. Er kann in seiner Bar in Las Vegas Millionen Whiskys anbieten, doch es gibt keine Gäste. Er ist der einzige Mensch in den radioaktiv verseuchten Ruinen der ehemals stolzen Stadt der Spieler. Auf der Bühne erinnern aufblitzende Hologramme von Marilyn Monroe, Sinatra und Elvis an den Glanz, der nur noch Müllhalden illuminiert.

Nun, 35 Jahre nach dem Original, zeigt Denis Villeneuve mit „Blade Runner 2049“, wozu das Kino mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln in der Lage ist, um überwältigend von den großen Fragen der Menschheit und der auf Sklavenwirtschaft basierenden Globalisierung zu erzählen. Wie dieses Meisterwerk im Kino funktioniert, wird dann auch Aufschluss über den Gemütszustand der Kinogeher Aufschluss geben, schließlich regiert seit fast einem Jahr wieder ein seltsamer Präsident im Weißen Haus.