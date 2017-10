Wien – Auf Wickie folgten Heidi und die Biene Maja. Jetzt ist es Zeichentrickheld Nils Holgersson, der seine Abenteuer in 3D erleben darf. Ab 7. Oktober strahlt ORF eins eine neu produzierte Animationsserie zum schwedischen Kinderbuchklassiker aus.

Während die mittlerweile knapp 30 Jahre alte japanische Zeichentrickserie frei auf dem Erfolgsroman von Selma Lagerlöf aus dem Jahr 1907 basiert, werden in der modernisierten Version auch neue Geschichten erzählt. Der ORF zeigt die luftigen Abenteuer des Däumlings Nils Holgersson immer samstags ab 10 Uhr in insgesamt 52 Doppelfolgen. Ansprechen soll die computeranimierte Serie vor allem Sechs- bis Elfjährige.

Und darum geht‘s:

Eigentlich sollte Nils am Bauernhof seiner Eltern fleißig mitarbeiten. Der Zwölfährige hat aber nur ein Ziel: einmal so fliegen zu können wie ein Vogel! Ständig schraubt er an seinen Modellflugzeugen herum, anstatt die Tiere zu füttern. Der weise Elf Athanor beobachtet das Geschehen missmutig. Schließlich wird es ihm zu viel. Kurzerhand beschließt er, dem Buben einen Denkzettel zu verpassen. Mit Hilfe magischer Kräfte will der Elf dafür sorgen, dass Nils tatsächlich fliegen kann, allerdings anders, als dieser sich das vorgestellt hat. Er schrumpft Nils auf Elfengröße und gibt ihm die Gabe, mit den Tieren sprechen zu können. Als Nils sich beschwert, dass dies nicht die Erfüllung seines Wunsches ist, fordert Athanor ihn auf, sich mit Martin, dem Hausgänserich, in die Lüfte zu erheben. Eine abenteuerliche Reise auf Martins Rücken nimmt für Nils schon bald ihren Anfang. (TT.com)