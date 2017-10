Ehrwald, Mieming – In der ORF-Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ werden die schönsten verborgenen Orte Österreichs gesucht. In Tirol standen die Kaiserklamm, die Unter- und Oberstaller Alm sowie das Gaistal mit dem Seebensee zur Wahl. Letztere gingen als Landessieger hervor und werden am 26. Oktober (20.15 Uhr/ORF2) beim großen Finale Tirol vertreten. In die Endauswahl schafften es auch die Weinidylle Csaterberg (Burgenland), der Wildensteiner Wasserfall (Kärnten), die Ysperklamm (Niederösterreich), der Traunfall (Oberösterreich), das Habachtal in Bramberg (Salzburg), Rassach (Steiermark), der Körbersee (Vorarlberg) sowie der Michaelerplatz (Wien). (TT, fasi)