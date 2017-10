Innsbruck – Biene Maja bekam eine Wespentaille verpasst, Wickies Vater Halvar war nicht mehr herrlich herrisch, sondern sonderbar handzahm, und Heidi fiel um ihre einstmals roten Wangerln um – fast so, als würde sie an einer Laktose-Intoleranz leiden. Die glatt gebügelten Neuauflagen der lieb gewonnen Kinder-Animationsserien der 80er-Jahre kamen bei den Kindern der 80er-Jahre nicht gut an, entsetzte Nostalgiker sprachen von „schwachsinnigen 3D-Versionen des Grauens“, was die Fernsehmacher jedoch nicht davon abhielt, einen weiteren Klassiker durch den digitalen Fleischwolf zu drehen. Ab heute hebt im ORF ein schnörkelloser, mit Chucks ausstaffierter Nils Holgersson ab – sein putziger Hamster Krümel wurde genauso wegradiert wie das Bäuchlein von Hausgans Martin, der nun mit lederner Pilotenhaube den Wildgänsen hinterherfliegt.

Martins Herzensdame Daunenfein sieht dabei aus, als wäre sie zu lange beim Billig-Friseur gesessen – wäre man gemein, würde man sie für eine blöde Gans halten. Den gefräßigen Gustav und die edle Ingrid gibt’s nicht mehr, stattdessen flattern nun Goldauge und Flügelschön durch die blitzblauen Lüfte. Geblieben ist der böse Fuchs Smirre, der die uncharmante Neuauflage aber auch nicht mehr retten kann. Doch es gibt einen Trost: Um 6 Uhr läuft das Original. (fach)