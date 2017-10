Von Claudia Funder

Lienz, Wörgl – Der Lienzer Kameramann Peter Werlberger weiß, was es für einen guten Film braucht, und gibt sein Know-how seit einigen Jahren auch an junge Menschen weiter. Im Rahmen von Workshops an Nord- und Osttiroler Schulen erklärt und zeigt er, wie sich eine Story entwickeln und auf Film bannen lässt – so auch in der Bundesfachschule für wirtschaftliche Berufe mit Aufbaulehrgang Wörgl, wo man sich gemeinsam an den filmischen Horror wagte. Ein Grusel-Streifen mit Titel „Mara“ stand auf dem Drehplan. Das Kurzmovie entstand mit limitierten zeitlichen und finanziellen Mitteln, aber in einer tollen Location, hatte man doch im Umfeld der Schule mit einem alten Bunker geradezu Ideales vorgefunden.

Nach Entwicklung der Geschichte sowie Vermittlung der technischen und theoretischen Basics ging es ans Drehen. Hohe Konzentration und strukturiertes Arbeiten ließen die Schüler zum Teil an ihre Grenzen stoßen, begeisterten aber gleichzeitig. Die Beharrlichkeit hat sich gelohnt, denn das Endprodukt sorgte nicht nur für große persönliche Freude bei allen Beteiligten, sondern heimste auch eine Auszeichnung ein.

Beim Wörgler Kurzfilmfestival im Komma, für das 50 Beiträge eingereicht worden waren, aber nur die besten nominiert und gezeigt wurden, holte sich „Mara“ den Publikumspreis in der Kategorie „Wörgl“. Den Schülern der ehemaligen 3A wurde unter tosendem Applaus die verdiente Siegertrophäe für ihren Horror-Kurzfilm überreicht.

Es bleibt aber weiterhin spannend, denn „Mara“ misst sich bald erneut mit der Konkurrenz – und das mit einer durchaus starken: Das ausgezeichnete Kurzmovie ist für das Internationale Filmfestival des nichtkommerziellen Films der „8. Walser Filmtage“ (27. bis 29. Oktober) sowie für das 19. Internationale Jugend Medien Festival Youki (21. bis 25. November) nominiert.