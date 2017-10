Von Peter Angerer

Innsbruck – Beim Versteckenspiel plagen den neunjährigen Massimo schnell Verlust­ängste, wenn seine Mutter in der weiträumigen Turiner Wohnung einen unauffindbaren Unterschlupf gefunden hat. Dafür behält der Bub vor dem Fernseher die Nerven. Bei „Belphagor“, einem Stummfilm über das „Phantom des Louvres“, sucht die Mutter in ihrer Furcht hinter dem Rücken ihres Sohnes Schutz. In der Nacht zieht sie ihm die Decke zum Kinn und flüstert ihm „Träum was Schönes“ ins Ohr. Das Nächste, was Massimo hört, ist ein Schrei. Er springt aus dem Bett, sieht gerade noch den Vater mit zwei Polizisten die Wohnung verlassen und eine Tante, die ihn zurück in sein Zimmer drängt.

Dreißig Jahre später – 1999 – kehrt Massimo (Valerio Mastandrea) nach dem Tod des Vaters in diese Wohnung zurück, um Gegenstände auszuwählen, die er behalten möchte. Die Aufgabe ist leicht, da nichts eine glückliche Erinnerung auszulösen vermag. Kein Kriminalfall, wie es die ersten Bilder nahelegen, ist aufzulösen, sondern eine Familientragödie, die das Kind auf die Seite Belphagors und damit des Bösen geführt hat. Einen Tag nach dem Verschwinden der Mutter wurde ein Sarg in der Wohnung aufgestellt und der sinnlose Versuch unternommen, diese Holzkonstruktion als letztes Versteck der Verschollenen auszugeben. Wahrscheinlicher erscheint ihm da New York, wohin sich die Mutter geflüchtet haben könnte. Diese Variante hat den Vorteil, Mitschüler mit einer glamourösen Legende beeindrucken zu können. Der schmerzhafte Verdrängungsprozess macht aus Massimo einen verbitterten, liebesunfähigen Erwachsenen, der seiner Mutter den Verrat nicht verzeihen kann.

In den 60er-Jahren wurde Marco Bellocchio, Jahrgang 1939, neben Bernardo Bertolucci als Wunderkind des italienischen Kinos gefeiert. In seinem Kinodebüt „Mit der Faust in der Tasche“ inszenierte er 1965 den Untergang der bürgerlichen Familie, seine Kritik an den herrschenden Verhältnissen formulierte er in Politthrillern und Familiendramen. Mit einem Regiekollektiv drehte er den Dokumentarfilm „Matti da slegare“, der 1978 die italienische Psychiatriereform ini­tiierte. In seinem aktuellen Film „Träum was Schönes“ sind es psychische und nicht mehr soziale Bedingungen, die zur Katastrophe führen.

Als sich Massimo und sein Vater aneinander zu gewöhnen versuchen, ist durch das Fenster ein Meer roter Fahnen zu sehen. Mit einem undeutlichen Tumult lässt sich eine in den 60er-Jahren übliche Straßendemonstration erahnen. Doch bei offenem Fenster wird daraus ein Fußballspiel, bei dem die Fans die Fahnen schwenken. Als Journalist schreibt Massimo später ohne Begeisterung über Sport. Einen Karriereschub beschert ihm der Selbstmord eines Bankiers, der seine Biografie bei Massimo in Auftrag geben wollte. Blind für die Welt und die Menschen wird er ständig Zeuge von Fälschungen, ohne zu erkennen, dass die eigene Existenz auf einer Fälschung basiert.

Massimos Rettung sind eine Panikattacke und die Liebe, die den in einer antiken Tragödie gefangenen Helden zu Elisa (Bérénice Bejo, die tanzende Peppy Miller in „The Artist“) und damit in die Freiheit führt.