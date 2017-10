Innsbruck – Im Mai dieses Jahres erzürnten sich an „The Meyerowitz Stories“ cineastische Gemüter. Noah Baumbachs feine Tragikomödie hatte Chancen auf die Goldene Palme, obwohl sie nicht fürs große Kino produziert wurde, sondern für Streaminganbieter Netflix. Dort ist der Film inzwischen abrufbar – und macht bereits nach wenigen Sekunden Laufzeit klar, wie schmerzlich solche kleinen, unaufgeregt ernsthaften Filme im Überwältigungskino dieser Tage fehlen. Baumbach, der mit der Hipster-Studie „Frances Ha“ bekannt wurde und zuletzt einen Dokumentarfilm über den Hollywood-Ikonoklasten Brian De Palma drehte, erzählt von einer New Yorker Patchwork-Familie, die mehr oder weniger offensichtlich unter den Launen des alternden Patriarchen leidet.

Harold Meyerowitz war einst ein gefragter Bildhauer, doch die Moden des Marktes ignorieren sein Werk inzwischen. Dustin Hoffmann spielt ihn als Großgrantler, der mit markigen Meinungen abgebrühter wirken will, als er offensichtlich ist. Seine Frau (Emma Thompson) flüchtet sich in den Suff – und auf Gruppenreisen um die Welt. Seine Kinder Danny (Adam Sandler) und Jean (Elizabeth Marvel) taumeln durch beschädigte Biografien. Nur ihr Halbbruder Matthew (Ben Stiller) scheint das Heranwachsen unbeschadet überstanden zu haben: Dem väterlichen Wunsch, auch Künstler zu werden, folgte er nicht. Er wurde ausnehmend erfolgreicher Finanzberater – und opferte der Karriere das eigene Familienglück. An Harolds Krankenbett – eine spät diagnostizierte Hirnverletzung bedroht sein Leben – kommen alle drei zusammen: Wunden brechen erneut auf, doch man rauft sich zusammen.

„The Meyerowitz Stories“ ist ein Film über lang aufgestauten Zorn, der einem die Sprache zu verschlagen droht und den Blick aufs Wesentliche verstellt. Eine hochkonzentrierte Beobachtung dysfunktionalen Miteinanders. Und er ist dabei brüllend komisch. Vor allem aber ist „The Meyerowitz Stories“ großes Schauspiel. Gerade Adam Sandler zieht, nachdem er mehr als ein Jahrzehnt lang vornehmlich seine Einfalls- und Lustlosigkeit ausgestellt hat, alle Register, beweist sich mit schmierigem Schnäuzer und speckiger Lederjacke als Charakterdarsteller von Rang. In den USA wird er bereits als Anwärter auf einen Oscar gehandelt. (jole)