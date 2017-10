Los Angeles – Die US-Vereinigung der Filmproduzenten hat ein Ausschlussverfahren gegen den mit Missbrauchsvorwürfen konfrontierten Hollywood-Mogul Harvey Weinstein eingeleitet. Die Producers Guild of America (PGA) habe einstimmig entschieden, das Verfahren zur Beendigung von Weinsteins Mitgliedschaft einzuleiten, erklärte die Tausende Mitglieder zählende Vereinigung nach einer Sitzung am Montag (Ortszeit) in Los Angeles. Weinstein soll sich zu den Vorwürfen äußern dürfen, bevor die PGA am 6. November ihre endgültige Entscheidung über einen Rauswurf trifft.

Sexuelle Belästigung nicht mehr dulden

Wie die Produzentenvereinigung weiter mitteilte, setzte ihr aus 20 Frauen und 18 Männern bestehender Vorstand eine Arbeitsgruppe ein, die sich mit dem Problem der sexuellen Belästigung befassen soll. Sexuelle Belästigung sei in jeder Form „völlig inakzeptabel“. Die Vereinigung sprach von einem „verbreiteten“ Problem, das „eine unverzügliche und umfassende Reaktion unserer Industrie“ erfordere.

Die Oskar-Akademie hatte Weinstein am Samstag aus ihren Reihen ausgeschlossen und erklärt, „sexuell aggressives Verhalten“ werde in der Filmbranche nicht mehr geduldet.

Der lange einflussreiche Hollywood-Produzent Harvey Weinstein hat offenbar jahrzehntelang Frauen sexuell belästigt. Mehr als zwei Dutzend Frauen, darunter Topstars wie Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow und Rosanna Arquette, meldeten sich mit entsprechenden Vorwürfen. Mindestens fünf Frauen erhoben zudem Vergewaltigungsvorwürfe gegen den 65-Jährigen.

Woody Allen stellt fragwürdigen Kommentar klar

Regisseur Woody Allen („Der Stadtneurotiker“) hat Bemerkungen, in denen er Mitleid mit Filmproduzent Harvey Weinstein auszudrücken scheint, nachträglich geradegerückt. Der 81-Jährige hatte die Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs gegen Weinstein als „tragisch für die armen Frauen, die betroffen waren“ bezeichnet, aber auch als „traurig für Harvey, dass sein Leben so verkorkst ist“.

Er hatte außerdem vor einer „Hexenjagd“ gegen „jeden Kerl, der in einem Büro einer Frau zuzwinkert“ und der in solch einer Atmosphäre plötzlich seinen Anwalt rufen müsse, gewarnt.

Am Sonntag stellte Allen klar, dass er Weinstein für einen „traurigen, kranken Mann“ halte und das mit seinem Kommentar auch habe ausdrücken wollen. „Damit es keine Unklarheit gibt, verdeutlicht dieses Statement meine Absichten und Gefühle“, teilte der Regisseur dem Magazin Variety mit.

Allen selbst wird seit den 90er Jahren von seiner eigenen Tochter sexueller Missbrauch vorgeworfen. Laut BBC half Weinstein Woody Allen, seine Karriere nach Bekanntwerden dieser Vorwürfe wieder aufzubauen. Allen erklärte, von den Vorwürfen gegen den 65-jährigen Weinstein nichts gewusst zu haben. „Niemand ist zu mir gekommen oder hat mir mit wirklicher Ernsthaftigkeit von diesen Horror-Geschichten erzählt“, sagte Allen. (APA/AFP/dpa)