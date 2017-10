Von Marian Wilhelm

Wien – Ein melancholisch-liebevoller Abgesang steht am Beginn der diesjährigen Viennale. „Lucky“ mit Harry Dean Stanton in der Titelrolle eröffnet heute Abend Österreichs wichtigstes Filmfestival. Die Premiere erlebte der legendär­e US-Schauspieler noch, im September starb Stanton mit 91 Jahren. Gerade sein Tod verleiht dem Viennale-Eröffnungsfilm nun eine ganz besondere Aura, spielt er darin doch einen zufriedenen Existentialisten am Ende seines Lebens. Der Film lässt Hauptfigur und Darsteller bewusst immer wieder deckungsgleich werden, übernimmt sogar Dialogzeilen aus der Doku „Harr­y Dean Stanton: Partly Fiction“, die vor einigen Jahren ebenfalls auf der Viennale zu sehen war.

Debüt-Regisseur John Carroll Lynch ist selbst Schauspieler und weiß die Stärke seines Ensembles rund um Stanton wunderbar zu nutzen. Er wird den Film heute Abend persönlich in Wien vorstellen und morgen Freitag im neuen Festivalzentrum in der Wiener Kunsthalle darüber sprechen.

„Lucky“ gebührt der Verdienst, dass einer der größten Nebendarsteller mit weit über 200 Film-Credits mit einer Hauptrolle von der Filmbühne abtritt – eine herrliche Ironie der Filmgeschichte. Sein­e andere und erste tragende Rolle in Wim Wenders’ „Paris, Texas“ klingt in „Luck­y“ immer wieder an, wenn der alternde Cowboy durch die Wüste spaziert oder im roten Licht einer Bar sitzt. „Er ist einer dieser Schauspieler, die wissen, dass ihr Gesicht eine Geschichte ist“, sagte einst Drehbuch­autor Sam Shepard, und das gilt für den während der Dreharbeiten zu „Lucky“ 89-Jährigen umso mehr.

Rauchend, kiffend, und trinkend grantelt sich der kerngesunde überzeugte Atheist durch die 88 Filmminuten und mehr Geschichte braucht diese leichte Tragikomödie gar nicht. Lediglich die verschwundene Schildkröte namens President Roosevelt und ihr trauriger Besitzer (kein Geringerer als Regisseur David Lynch) stören die Ruhe. Wenn Harry Dean Stanton dann in einer Szene des Films ein mexikanisches Lied anstimmt und beim Singen traurige Augen bekommt, verbinden sich Inhalt und Kontext des Films zu einem herzerwärmenden Pathos.

Spiegelbildlich steht der diesjährige Viennale-Eröffnungsfilm auch für den Abschied von Langzeit-Festivaldirektor Hans Hurch, der bekanntlich im Juli überraschend an Herzversage­n starb. „Ein Festival von und für Hurc­h“ werde es sein, verspricht der interimistische Künstlerische Leiter Franz Schwartz. Die Filmauswahl der Viennale 2017 mit rund 150 Österreichpremieren stammt zum größten Teil noch von Hurch selbst; lediglich die Filmfestivals in Locarno und Venedig erlebte er nicht mehr. Aus Venedig sind viele der Wettbewerbs-Blockbuster zu sehen, darunter auch der märchenhafte Gewinner „The Shape of Water“ von Guillermo del Toro. Vom Filmfestival Locarno kommt einer der österreichischen Filme der diesjährigen Viennale: „Abschied von den Eltern“ von Astrid Johanna Ofner erlebte dort nur 18 Tage nach dem Tod ihres Partners Hans Hurch die Weltpremiere. Nun wird der Film auf „seinem“ Festival in Wien zu sehen sein.

Doch die omnipräsente Abwesenheit Hurchs findet auch in einer liebevollen Hommage ihren Platz: 14 Filme in memoriam, ausgewählt von 14 Freunden des Festivals, darunter etwa Tilda Swinton, Ed Lachmann, Agnès Varda und Patti Smith. Und eines werden auch die angesichts seines plötzlichen Todes verstummten Wiener Hurch-Kritiker diesmal schmerzlich vermissen: Vier Tage nach einer einschneidenden Nationalratswahl hätte gerade heuer eine seiner legendären Eröffnungs-„Predigten“ gutgetan. Eine letzte Hurch-Viennale im Konjunktiv.