Los Angeles - Popstar Cher (71) tritt sieben Jahren nach ihrem letzten Film, dem Musical „Burlesque", wieder vor die Filmkameras. Wie das US-Branchenblatt Variety berichtet, wird die Sängerin in der Fortsetzung des Kinomusicalhits „Mamma Mia!" mitspielen.

Cher selbst twitterte am Sonntag ein Bild von silbernen Plateau-Stiefeln im ABBA-Design.

In der Nacht auf Mittwoch verriet die Sängerin in zwei Tweets, dass sie im Film „Fernando" singen wird. Mehr über ihre Rolle in "Mamma Mia, Here We Go Again!" wurde aber nicht bekannt. Die Dreharbeiten sind im September angelaufen.

Can't sleep?tomm is 1st day?cast did MM1& are 1/2 way through MM2.I did Burlesque?4 Lincoln Had Whiskers. ONE GREAT THING.. BENNY??FERNANDO

— Cher (@cher) October 18, 2017

Von der Originalbesetzung sind unter anderem Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried, Colin Firth und Christine Baranski dabei. Die erste Kinoversion (2008) des Abba-Musicals wurde von der Britin Phyllida Lloyd inszeniert, bei der Fortsetzung führt der Drehbuchautor Ol Parker ("The Best Exotic Marigold Hotel") Regie. Cher hat in über einem Dutzend Filmen mitgespielt. Sie gewann den Oscar als beste Hauptdarstellerin für "Mondsüchtig" (1988). (APA/dpa, TT.com)