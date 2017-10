Von Christiane Fasching

Inzing – Das Zwölfeläuten in Inzing ist beim Ausklingen, als ungeniert der Beichtstuhl verkabelt wird. Auf den Kirchenbänken drängen sich in Lodengewänder gehüllte Gestalten aneinander, den Weg zum Weihwasserbecken versperrt ein Kamerawagen und draußen vor der Tür riskieren Volksschüler einen Blick in die ausgeleuchtete Pfarrkirche, in der ein Hauch von Vergangenheit auf moderne Technik stößt. „Vielleicht kommen wir ins Fernsehen“, spekulieren die Buben lauthals. Doch bevor sie dazu angehalten werden, die Klappe zu halten, schnappt sich Regisseur Urs Egger ebendiese, um mit Karl Markovcis, Verena Altenberger und Aaron Friesz für Set-Fotos zu posieren – der Dreh für „Die Geldmacher“ geht erst nach getaner Pressearbeit weiter.

Nachdem vorige Woche die Haller Altstadt als Kulisse diente, verwandelt sich nun Inzing ins Wörgl der 1930er-Jahre, wo sich dereinst eine märchenhafte Geschichte zutrug, die man bis heute als „Das Wunder von Wörgl“ kennt. Mitten in der Weltwirtschaftskrise gebar der findige Wörgler Bürgermeister Michael Unterguggenberger die Idee für ein gemeindeeigenes Schwundgeld, das seinen Wert verliert, wenn man es nicht ausgibt. Nach anfänglicher Skepsis ließen sich die Wörgler auf das Finanzexperiment ein, der marode Ort begann wieder aufzublühen, rief aber auch die Nationalbank auf den Plan, die das Wunder alsbald für beendet erklärte.

„Die Geschichte wäre wohl anders verlaufen, wenn das Projekt noch ein paar Jahre Zeit gehabt hätte, sich zu entwickeln. Hätte man das Modell auf ganz Österreich umgelegt, gäbe es heute vielleicht keine Banken und Börsen. Und womöglich wäre uns dann auch Hitler erspart geblieben“, sinniert Karl Markovics, der in der ORF/BR/Arte-Koproduktion, die in Nord- und Südtirol, Wien, Niederösterreich und Bayern gedreht wird, den Bürgermeister-Part innehat. Eine Rolle, die ihm „zugeflogen“ ist, wie er verrät. Knapp zehn Jahre ist’s her, dass ihm ein Büchlein über Unterguggenbergers Finanz-Coup in die Hände gedrückt wurde, auf verschlungenen Wegen fand die Geschichte dann zum Drehbuchautor Thomas Reider, der in den Geschehnissen einen „hollywoodreifen Robin-Hood-Plot“ sah. Erweitert hat er die Wahrheit um fiktive Elemente: So sympathisiert Unterguggenbergers Sohn Michi (Aaron Friesz) nun mit den Nazis – ein dramatischer Kniff, der verdeutlichen soll, wie groß die Gefahr ist, in schwierigen Zeiten zu einfachen Lösungen zu greifen.

Der Spielfilm, dessen Dreh noch bis Ende des Monats dauert, schafft vor seiner TV-Ausstrahlung im Herbst 2018 womöglich auch den Sprung auf die große Leinwand: Kino-Vorpremieren sind in Planung. Die Kunde vom Schwundgeld-Wunder stieß aber auch bei internationalen Drehbuchautoren auf offene Ohren, wie Veronika Spielbichler weiß: Laut der Obfrau des „Unterguggenberger Instituts“, das sich seit 2003 mit der historischen Aufarbeitung und den bis in die Gegenwart reichenden Spuren des Währungsexperiments beschäftigt, scheiterten weitere filmische Umsetzungen aus den USA, England oder Deutschland bislang „nur“ an der Finanzierung.

Das liebe Geld beschäftigte auch die „Geldmacher“-Produzenten, die das Geschichtsdrama binnen 23 Drehtagen in den Kasten bekommen müssen. „Für ein so aufwändiges Projekt ist das sehr knapp“, meint Markovics, der an die Sender appelliert, die „Qualitätsschraube“ künftig nicht weiter nach unten zu drehen. Wie es sich anfühlt, in einem Projekt zu stecken, bei dem weder an Geld noch an Qualität gespart wird, weiß Markovics nur zu genau: Schließlich zählt er zum Cast der 40 Millionen Euro schweren Serie „Berlin Babylon“, die der Bezahlsender Sky mit der öffentlich-rechtlichen ARD realisierte. Womöglich ein finanzielles TV-Zukunftsmodell ...

Verena Altenberger, die in „Die Geldmacher“ Bürgermeister-Gattin Rosa spielt, kann indes mit der Gegenwart zufrieden sein: Schließlich berührt sie gerade nicht nur in Adrian Goigingers Kinoüberraschungserfolg „Die beste aller Welten“, sondern kann ab Freitag in der Sitcom „Magda macht das schon“ (ORFeins, 23 Uhr) auch ihr komödiantisches Talent unter Beweis stellen. Unfreiwillig komisch war die Pongauerin beim Dreh in Tirol, wie sie lachend erzählt. „In einer Szene wollte ich mit einem kehligen ,Okkkay, Okkkay‘ einen Streit schlichten. Der Regisseur hat mich dann dezent darauf hingewiesen, dass das in den Dreißigern ein Wort aus der Zukunft war.“