Von Peter Angerer

Innsbruck – Als der norwegische Autor Jo Nesbø 1997 erstmals in seinem Roman „Der Fledermausmann“ den Kommissar Harry Hole bei einer Mordermittlung in Erscheinung treten ließ, schien ihm Sydney, Australien, der passende internationale Schauplatz zu sein, um nach der Ermordung einer Touristin die Witterung eines Serienkillers aufzunehmen und zugleich seinen australischen Kollegen beim Restaurantbesuch mit der Bestellung von einer Flasche Mineralwasser zu irritieren. Schwitzend kämpfte der norwegische Polizist gegen einen Serienkiller und seine Alkoholsucht, die er auch ein Dutzend Romane später nicht im Griff hat.

Es finden sich für Hole immer wieder gute Gründe, zur Flasche zu greifen, und es sind die Grausamkeiten und bizarren Rituale der Mörder, die ihn ins Delirium treiben und in ekelhaften Pfützen aus Erbrochenem wieder zu sich kommen lassen, um die Welt und das Selbstwertgefühl im Lot zu halten. Erstaunlicherweise gelang Nesbøs Hole im Gegensatz zu anderen skandinavischen Ermittlern nie der Sprung in TV-Serien oder gar ins Kino, obwohl jeder der Hole-Fälle das Potenzial von Thrillern wie „Sieben“ hat.

Vielleicht waren es die religiösen Symbole, die Nesbøs kranke Killer bei ihren Inszenierungen des Letzten Gerichts ausbreiten oder die Figur des „heiligen Trinkers“, die schließlich vor einigen Jahren Martin Scorseses Interesse an Harry Hole weckten. Aber nach drei Drehbuchversionen übergab Scorsese den Regiestab an den Schweden Tomas Alfredson, der mit der Neuverfilmung von John le Carrés „Dame, König, As, Spion“ sein Talent für eine atmosphärisch dichte Inszenierung bewiesen hatte.

Im tief verschneiten Oslo liegt Harry Hole (Michael Fassbender) im Wartehäuschen einer Bushaltestelle. Heftiger als notwendig treten Passanten gegen den gefrorenen Mann. In seiner Wohnung frisst sich der Schimmel durch Wände und Möbel. Im Polizeirevier kann Hole die Woche seiner Abwesenheit nicht befriedigend erklären, sein Vorgesetzter schätzt freilich die Arbeit des Einzelgängers, der nur einen neuen Fall benötigt, um sich zu erholen.

Wie ein Alkoholiker leidet, ist in einer Rückblende („Bergen, vor neun Jahren“) zu sehen. Val Kilmer hängen als Kommissar Rafto Backen und Haare bis zu den Schultern. Er ist einem Serienkiller auf der Spur, doch seine Arbeit wird mit der Suspendierung belohnt. Sein Selbstmord ist daher trotz der seltsamen Umstände keine Überraschung. Raftos Akten findet Hole im Schreibtisch seiner neuen Assistentin Katrin­e Bratt (Rebecca Ferguson), die ihm eigentlich beim Aufspüren vermisster Frauen helfen soll. Daneben muss sich Hole noch um den Sohn seiner ehemaligen Lebensgefährtin Rakel Fauske (Charlott­e Gainsbourg) kümmern. Die Kunsthändlerin hat ihn wegen seines Alkoholproblems verlassen, mit dem Schönheitschirurgen Mathia­s Lund-Helgesen (Jona­s Karlsso­n) scheint in ihrem Leben wieder die Sonne. Ein anderer Arzt, der für den aus Bergen stammenden Industriemagnaten Arve Støp (J. K. Simmons) als Zuhälter arbeitet, gerät bald in Verdacht, der Mörder jener vermissten Frauen zu sein, die alle bei Abtreibungen seine Dienste in Anspruch genommen haben und von Hole mit abgeschnittenen Köpfen, Armen und Beinen, kunstvoll mit Kaffeebohnen drapiert, unter Schnee und Eis gefunden werden. Der Mörder rächt sich für das ihm in der Kindheit zugefügte Leid, das er allerdings nie richtig zuordnen konnte.

Auf absurde Weise verliert sich auch der Film beim Auflösen alter und Auslegen neuer Spuren in Sackgassen, die zwar Scorseses Cutterin Thelma Schoonmaker zu einem eisig gefälligen Ganzen montieren, ihnen aber keinen Sinn einhauchen kann.