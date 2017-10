Los Angeles - Da sitzen sie also wieder an einem Tisch, die Conners: Roseanne, Dan, Jackie, Becky, Darlene und D.J. Genau 29 Jahre ist es her, dass im US-Fernsehen auf ABC die erste Folge von "Roseanne" lief. Just an diesem Tag hat die Wiederauferstehung der Sitcom mit dem Lesen des Drehbuchs am Mittwoch begonnen.

Auf den Bildern, die der US-Sender auf Facebook veröffentlicht hat, scheinen Roseanne Barr, John Goodman, Laurie Metcalf, Sara Gilbert, Michael Fishman, Alicia Goranson (die erste Becky, die diese Rolle wieder spielen wird) und ihre damalige Nachfolgerin Sarah Chalke (die nun eine neue Rolle bekommt) viel Spaß zu haben.

Johnny Galecki alias David fehlt auf den Bildern. Er steht aber auch für "The Big Bang Theory" beim Konkurrenzsender CBS vor der Kamera. Es heißt aber, dass angeblich die Verhandlungen mit ihm weiter laufen.



Neun Staffeln wurden ab Oktober 1988 gesendet. Vermutlich wird aber das kuriose Ende — unter anderem war Dan angeblich schon lange tot, Becky mit David und Darlene mit Mark zusammen - wird vermutlich unter den Teppich gekehrt. Die Neuauflage umfasst acht Folgen und soll 2018 gesendet werden. (TT.com)