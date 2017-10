Innsbruck – Von den etwa 40.000 Tirolern, die ihr Fernsehsignal über eine Antenne empfangen, dürften sich gestern viele beim Einschalten des TV-Geräts überrascht – im positiven wie negativen Sinn – die Augen gerieben haben. Entweder, weil sie ein neues, scharfes HD-Bild sahen. Dann haben sie rechtzeitig auf den digitalen Standard DVB-T2/simpliTV umgestellt und den Sendersuchlauf gestartet. Oder sie sahen nichts mehr. Dann müssen sie ihren Fernseher erst mit einem simpliTV-Modul (19,90 Euro/bei DVB-T2-Geräten) oder mit einer simpliTV-Box (29,90 Euro/bei älteren Geräten) nachrüsten. Die Digitalisierungsstrategie der Regulierungsbehörde KommAustria macht diesen Schritt notwendig.

Seit gestern sendet nun der ORF in Nordtirol seine Sendungen nur noch in „High Definition“, also in bis zu fünf Mal so hoch aufgelösten Bildern; ab heute folgt Osttirol. „Das ist ein historischer Tag für uns. Mit der Umstellung betritt Tirol ein neues Fernsehzeitalter“, sagte ORF-Landesdirektor Helmut Krieghofer.

50 Tiroler Sendeanlagen wurden von der ORF-Tochtergesellschaft ORS (Österreichische Rundfunksender) zu digitalen Sendern umgebaut. Am Montag ab 3 Uhr in der Früh stellten die Techniker die Anlagen endgültig um, zum Teil direkt vor Ort, wie etwa am Sender Krahberg hoch über Landeck bei zehn Zentimetern Neuschnee. (TT)