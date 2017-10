Von Marian Wilhelm

Wien — Selbstverständlich habe er gewählt, gibt Christoph Waltz bei der Viennale-Gala zu Protokoll. Das Resultat sei „nicht unbefürchtbar" gewesen. Österreichs erfolgreichster lebender Hollywood-Export wurde bei seinem Kurzbesuch im Wiener Gartenbaukino vom noch amtierenden Kanzler Kern begrüßt. Im Podiumsgespräch erzählte Waltz dann vor allem von seiner wechselhaften Filmkarriere. Die führte den Spross einer Burgtheater-Familie vom Max-Reinhardt-Seminar in die deutsche Fernsehlandschaft, bevor ihn Quentin Tarantino 2009 nach Hollywood holte. „Actor Unchained" nennt die diesjährige Viennale ihr Tribute an den zweifachen Oscar-Preisträger, und passender lässt sich der späte Karrieresprung des 61-jährigen Waltz nicht beschreiben.

Das Tribute umfasst neben seinen zwei Oscar-Rollen für Tarantino in „Inglourious Basterds" und „Django Unchained" auch zwei Kino-Arbeiten des jungen Waltz: „Kopfstand" von Ernst Josef Lauscher und „Du bist nicht allein — die Roy Black Story" von Peter Keglevic.

Bei der Gala wurde Roman Polanskis Theater-Adaption „Carnage — Gott des Gemetzels" gezeigt, in der Waltz einen süffisanten Anwalt spielt. Überraschend bei diesem Kammerspiel mit zwei Eltern-Paaren: Es wurde nichts improvisiert. „Ich improvisiere nicht. Ich bin furchtbar beim Improvisieren und ich hasse es." Und nach seinem Anspruch befragt, meint der Oscar-Preisträger: „Ich will nur genau sein." Er habe auch nichts gegen Type­casting. „Man kann nur gut sein, wenn man richtig ist. Die Rolle muss gut sein und dann muss der Schauspieler richtig sein — wie in der Politik."

„Es kann für jeden eine Rolle geben, in der er brilliert. Aber ich will natürlich nicht dasselbe zweimal machen." Deswegen interessiere ihn auch „das Durchnudeln in Serien" nicht, die er meist nach der zweiten Folge abbricht. Mit Auftritten in deutschen Krimiserien hatte Waltz sich vor Hollywood durchgeschlagen, von „Derrick" über „Schimanski" bis zum „Tatort". Sein Hauptinteresse liegt beim Film, auch das Theater sah Waltz eher als Pflichtübung. Der internationale Erfolg im Kino habe ihm vor allem Selbstsicherheit gegeben.

Angesprochen auf die jüngste Missbrauchsdebatte in der Filmindustrie, wird es dann doch noch einmal politisch: „Das ist nicht nur im Film so!" Es gehe darum, überall neue unmissverständliche Standards einzuführen. Aber den Filmbereich als Ausnahmefall zu sehen, sei sträflich, meint Waltz und erinnert an Trump.

Waltz lässt im Bühnengespräch weder eine Anbiederung an die österreichische Heimat erkennen, noch ist es ihm unangenehm, in Wien geehrt zu werden. Zur Stadt befragt, zitiert er schmunzelnd Karl Kraus: „Der echte Wiener ist aus Schleim gemeißelt." Die Lebensqualität und der Rhythmus in Wien seien angenehm, aber „das hat mit Heimat überhaupt nichts zu tun". Wenn er hier sei, könne er sich in den Groove von Wien begeben. Seine Wahlheimat Los Angeles entwickelt sich dagegen rasant vor seinen Augen und „das find' ich interessant".

Im aktuellen Film „Downsizing" spielt der Oscar-Preisträger einen zwölf Zentimeter großen Lebemann, also etwa ein Drittel so groß wie seine Preisstatuen. Waltz glänzt als Schmuggler Dusan Mirkovic in der nahen Zukunft, in der sich Menschen schrumpfen lassen. Der Film von Alexander Payne feierte bei der Viennale seine Österreich-Premiere und wird im Jänner in Österreich in die Kinos kommen.

Waltz selbst hat gerade vor einigen Wochen sein US-Regie-Debüt „Georgetown" abgedreht, zusammen mit Annette Bening und Vanessa Redgrave. Es sei ihm noch nicht ganz klar, was daraus für ein Film werde. Vielleicht kommt Christoph Waltz­ also schon bald wieder nach Wien zurück.