Von Christiane Fasching

Innsbruck – Ein steinreicher Clan mit zahllosen Familiengeheimnissen und prekären Erblasten hielt Ende der 1980er die Fernseh-Nation in Atem: Wer auf ausgeklügelte Intrigen und verworrene Liebschaften stand, kam bei „Das Erbe der Guldenburgs“ – der deutschen Antwort auf „Dallas“ oder „Dynasty“ – voll auf seine Kosten. Knapp 30 Jahre später reitet ab 2. November bei Servus TV nun die Familie Hochstetten ein, die in „Trakehnerblut“ auf dem hauseigenen Pferdegestüt im steirischen Murtal Intrigen schmiedet, Geheimnisse hütet und mit testamentarischen Spitzfindigkeiten zu kämpfen hat: In der ersten eigenproduzierten fiktionalen Serie eines österreichischen Privatsenders baut man also auf ein altbewährtes Spannungsrezept, das erstaunlicherweise noch immer funktioniert – die erste Folge (vorab von der TT gesehen) macht Lust auf mehr.

Im Zentrum des Achtteilers aus der Feder von Lea Schmidbauer, die unter anderem die Vorlage für die Buch- und Kinoreihe „Ostwind“ lieferte, steht Alexandra Winkler (verkörpert von der Niederösterreicherin Julia Franz Richter), die sich ihre Brötchen in einer Wiener Großbäckerei verdient und eines Tages erfährt, dass sie die Alleinerbin des Trakehner-Gestüts Hochstetten ist. Durch den Tod ihres leiblichen Vaters erbt sie aber auch noch drei Halbgeschwister, die vom Familienzuwachs ganz und gar nicht angetan sind. Vor allem Stammhalter Maximilian (Christoph Luser) gönnt seiner Halbschwester die posthume Zuwendung nicht – und gibt ihr zu verstehen, dass das Leben kein Ponyhof ist, wenn man einen Hochstetter im Genick sitzen hat.

Inszeniert wird der mit hübschen Landschaftsaufnahmen gespickte Intrigantenstadl von den „Tatort“-erfahrenen Regisseuren Andreas Herzog und Christopher Schier, der Cast ist gespickt mit bekannten österreichischen Schauspieler-Gesichtern: Neben dem TV-erprobten Burgtheater-Mimen Laurence Rupp und „Lena Lorenz“-Hauptdarstellerin Patricia Aulitzky trifft man dabei in Nebenrollen auch auf die Tiroler Johann Nikolussi, Martin Leutgeb und Walter Sachers. Und dann wären da noch die edlen Trakehner, die der in 72 Tagen gedrehten Serie nicht nur den Namen geben, sondern auch einen tierischen Touch verleihen. Detail am Rande: Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz betreibt im Murtal selbst ein Trakehner-Gestüt – dass die anmutigen Pferde nun in der Servus-TV-Prime-Time über den Bildschirm galoppieren, dürfte durchaus auch auf seinem Mist gewachsen sein.

Wie viel sich der Sender seine erste eigene Fiction-Serie kosten lässt, bleibt indes ein Geheimnis. Auf Nachfrage der TT erklärte Servus-TV-Intendant Ferdinand Wegscheider, dass „generell keine Angaben zu Budgets“ gemacht werden. Billig war die vorläufig auf acht Folgen limitierte Serie aber sicher nicht – abgesehen vom etwas arg weichgezeichneten Intro erinnert hier nichts an die Seichtigkeit einer im Schnellverfahren abgedrehten Seifenoper.

Ob es auch eine zweite Staffel geben wird, hängt vom Zuschauerzuspruch ab: Nach der ersten Quotenanalyse am kommenden Freitag wird man sehen, ob Servus TV aufs richtige Pferd gesetzt hat.