Innsbruck – Für Joe Hembus, der 1976 sein „Western-Lexikon“ veröffentlichte, waren Western „Filme über die Konflikte an der Grenze Amerikas“. Nachdem die Pioniere am Pazifik angekommen waren und es nichts mehr zu erobern gab, hatte „sich längst“, so Hembus, „die bittere Ahnung in die Seele Amerikas gesenkt, dass die Geschichte des Westens eine Geschichte von Diebstahl, Mord, Schwindel und Betrug ist“. Um zu verhindern, „dass diese Ahnung zum Bewusstsein wird“, wurden Legenden und eben der Western erfunden. Um wie Andrew Jackson, der 7. Präsident der Vereinigten Staaten, die Ausrottung der Ureinwohner zu rechtfertigen, musste er ihnen nur „Intelligenz, Fleiß und sittliche Bräuche“ absprechen, eine Methode, mit der auch im 21. Jahrhundert wie bei einem Taschenspieler die Menschenrechte von „Invasoren“ verschwinden.

Die deutschen Bauarbeiter, die Valeska Grisebach in ihrem dritten und eben erst bei der Viennale gefeierten Film „Western“ aufmarschieren lässt, bringen zuerst einmal eine neue Infrastruktur in den Süden Bulgariens nahe der Grenze zu Griechenland. Das Zauberwort Infrastruktur beeindruckt die Dorfbewohner nur in Maßen. Auf ihren Schotterstraßen vertrauen sie noch immer unverwüstlichen sowjetischen Autos. Außerdem gibt es Pferde. Eines davon schnappt sich Meinhard (Meinhard Neumann), um die Gegend zu erkunden. Der Polier Vincent (Reinhardt Wetrek) ist dagegen nur an der Erforschung des weiblichen Geschlechts interessiert. Seine Übergriffe sorgen für die ersten Konflikte zwischen Bauarbeitern und Bewohnern. Von der Baustellenbaracke, die nach dem Vorbild eines Forts angelegt wurde, verschwindet die provozierende deutsche Fahne. Mangels Kies, der nicht geliefert wurde oder irgendwo verschwunden ist, und Wasser, ohne das kein Beton gemischt werden kann, steht bald das gesamte Bauunternehmen vor dem Aus. Die einzige Quelle versorgt das Dorf und eine Tabakplantage mit Wasser. Doch der Fortschritt verlangt Opfer, die sich in Vincents Überzeugung in Grenzen halten, da das Dorf ohnehin in den Fünfzigern gefangen ist. Mit der Geste des Eroberers enteignet er dem Dorf die Lebensgrundlage. Bald kommen Waffen ins Spiel, wobei es genügt, das Gewehr oder die Pistole an der Hüfte vorzuzeigen, um den Ernst der Lage deutlich zu machen.

Es sind allesamt Laiendarsteller, die sich in „Western“ an den kulturellen Unterschieden reiben, doch der Film gehört allein Meinhard Neumann, dem auch im „richtigen Leben“ Arbeit nicht fremd ist und der sich eine Geschichte als Legionär und desillusionierter Krieger erfinden darf. (p.a.)