Berlin – Die Erfolgsgeschichte von „Fack ju Göhte“ geht weiter: Der dritte Teil legte am Wochenende einen Rekordstart in den deutschen Kinos hin. Mehr als 1,72 Millionen Fans sahen das Finale der Filmtrilogie, wie Media Control am Montag berichtete. Das sei der mit Abstand erfolgreichste Kinostart des Jahres. Bisher hatte „Fast & Furious 8“ mit 1,1 Millionen Besuchern die Bestmarke gehalten.

Zugleich gelang der Schulkomödie mit Elyas M‘Barek als Lehrer Zeki Müller und Jella Haase als Schülerin Chantal der drittbeste Kinostart eines deutschen Films aller Zeiten: Erfolgreicher waren laut Media Control bisher nur „(T)Raumschiff Surprise - Periode 1“ von Michael Bully Herbig (2004/2,16 Millionen) sowie der 2015 erschienene Vorgängerfilm „Fack ju Göhte 2“ (2,11 Millionen).

Starker Start auch in Österreich

In Österreich haben an einem Tag mehr als 66.000 Besucher die Kinos gestürmt, um den dritten Teil der Komödie zu sehen. Laut einer Aussendung des Filmverleihs Constantin Film handelt es sich dabei um den „stärksten Kinostart aller Zeiten“ . Damit hat der Film am ersten Tag mehr Zuseher ins Kino gelockt als Hollywood-Blockbuster wie „Star Wars 7“, die ersten beiden Teile von „Fifty Shades of Grey“ sowie aller Teile von „Herr der Ringe“.

Die ersten beiden „Göhte“-Teile hatten insgesamt mehr als 15 Millionen Zuschauer in die Kinos gelockt. Teil eins (2013) kam auf über 7,3 Millionen Besucher, Teil zwei dann sogar auf 7,7 Millionen. Die Filmförderungsanstalt zählt beide Teile zu den vier meistbesuchten deutschen Filmen der vergangenen 30 Jahre.

Weit abgeschlagen hinter „Fack ju Göhte 3“ stieg aktuell nach vorläufigen Trendzahlen der Horrorfilm „Jigsaw“ (137.000) von den Regisseuren Michael und Peter Spierig als Zweiter in die Charts ein. Von der Eins auf die Drei rutschte die Stephen-King-Verfilmung „Es“ (90 500) zurück, die insgesamt nun bei rund drei Millionen Zuschauern liegt. Zwei Ränge verlor auch die Bestseller-Verfilmung „Schneemann“ (84.500) nach dem Krimi von Jo Nesbø als Vierter. Die Top 5 komplettiert unverändert der Pixar-Trickfilm „Cars 3 - Evolution“ (77.000). (TT.com, dpa)