Von Peter Angerer

Innsbruck – In der Mariä-Entschlafens-Kathedrale im Kreml blendet das Gold an den Wänden, auf den Uniformen der Herzöge und Generäle. Goldene Mitren drücken auf die Köpfe alter, bärtiger Männer. Vor dem Altar warten der Zarewitsch Nikolaus (Lars Eidinger) und Alix von Hessen (Luise Wolfram) in strahlenden Hermelinmänteln auf ihre Kronen, die sie in Zar und Zarin verwandeln werden, wonach nur noch Gott über ihnen residieren wird. Aber auf den Rängen gibt es Tumult. Soldaten verfolgen die Ballerina Mathilde Kshessinsksa (Michalina Olszanska). Sie kann sich über dunkle Gänge auf den Chor retten, schreit: „Niki! Niki!“ Die Blicke treffen sich, der Zarewitsch taumelt, bleibt ohnmächtig liegen. Dieser Prolog von Alexei Uchitels „Mathilde“ erinnert – mit anderen Kostümen und vertauschten Rollen – frappierend an das Finale von Mike Nichols’ „Die Reifeprüfung“, aber für einen Lacher bleibt nicht viel Zeit, denn Uchitel wirft den goldenen Faden der Spannung aus, den er entlang einer Rückblende spinnt, um zu erklären, warum der hypernervöse und zugleich mächtige Herrscher in Ohnmacht gefallen ist. Zugleich sehen wir aber auch einen Skandalfilm, der vor seinem russischen Kinostart in der vergangenen Woche das ehemalige Zarenreich wie kaum ein anderes Ereignis in den letzten Jahren gespalten zu haben scheint.

Bereits zu Jahresanfang startete die ehemalige Staatsanwältin und nunmehrige Duma-Abgeordnete Natalja Poklonskaja eine aggressive Kampagne gegen Uchitels Film, der nicht nur den Ruf des 1918 mit seiner Familie ermordeten und 2000 von der Russischen Orthodoxen Kirche heiliggesprochenen Herrschers beschädigen, sondern die religiösen Gefühle aller Gläubigen Russlands verletzen würde. Diesen Faden nahmen radikale Aktivisten begeistert auf und vor dem Filmstart drohte der „Christliche Staat – Heilige Rus“ mit Brandanschlägen auf alle Kinos, die „Mathilde“ zeigen würden. In Uchitels Produktionsstudio wurde Feuer gelegt, dabei müsste die Putin-Anhängerin Poklonskaja den Regisseur durchaus schätzen, gehört Uchitel doch zu jenen Kulturschaffenden, die die Krim-Annexion unterstützt hatten. Außerdem wurde „Mathilde“ mit russischen Fördergeldern hergestellt, die Pracht und der Aufwand der Produktion lassen an die Rennomierprojekte aus Sow­jet-Zeiten denken. Immerhin ist „Mathilde“ der einzige Film, der zumindest entfernt – zwischen Jubiläum und Gedenken – an das Revolutionsjahr 1917 erinnert. In einem offenen Brief sah sich der deutsche Hauptdarsteller und Schaubühnen-Star Lars Eidinger gezwungen, seine Teilnahme an der Moskau-Premiere abzusagen und mit seiner „Todesangst“ zu begründen.

Im Film nimmt die Tänzerin Sarah Stern im Kampf um die Position der Primaballerina den Faden der Missgunst auf. Um Mathilde auf der Bühne zu entblößen, löst sie ein Band ihres Kostüms, doch die blanke Brust der Polin löst keinen Skandal, sondern nur Entzücken aus. Es ist dann aber diese Kälte in der Amour fou zwischen Zar und Tänzerin, die überrascht und vielleicht die einzige Analogie zur Gegenwart anbietet. Kein Wort über die brutale Autokratie, die jeden Ansatz einer demokratischen Entwicklung gewaltsam erstickte, kein Bild über die Unterdrückung der rechtlosen Bevölkerung.

Aber Nikolaus II. war auch ein Kinofan. Aus dem Filmarchiv des letzten Zaren montierte die Regisseurin Esfir Schub 1927 den ersten großen Kompilationsfilm „Der Fall der Dynastie Romanow“. Diese filmhistorische Rarität aus Privat- und Wochenschauaufnahmen ist am 8. November in der Reihe Kinovi(sie)on im Leokino zu sehen.