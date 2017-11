Innsbruck – Als Paul Gauguin 1892 in Tahiti zwei Frauen in roten Kleidern für sein Gemälde „Wann heiratest Du?“ porträtierte, quälten ihn vor allem Krankheiten und Hunger. 2015 wurde das Bild von einer Schweizer Familienstiftung für 300 Millionen Dollar nach Katar verkauft und steht damit an der Spitze des internationalen Kunstmarktes. Auch im Kino gehört Gauguins Biografie (1848 bis 1903) zu den bevorzugten Stoffen für so genannte Künstlerfilme. Anthony Quinn gewann als wütender Gast in Vincent van Goghs Bruchbude einen Oscar, 1986 spielten Donald Sutherland und 2003 dessen Sohn Kiefer den Maler in schwierigen Phasen. Seltsamerweise wagte kein Regisseur die Reise nach Tahiti, wo die großen Meisterwerke entstanden sind. Dieses Versäumnis holt nun der Franzose Edouard Leduc mit „Gauguin“ nach.

Von einem Hinterraum aus verfolgt Gauguin (Vincent Cassel) ein Verkaufsgespräch seines Galeristen, aber jede Lobhudelei lässt den Maler zusammenzucken. „Barbarische Schönheit, katholische Liturgie“ überzeugen auch den potenziellen Kunden nicht. Leduc beginnt seine Kinobiografie im Jahr 1891, als der Maler seine Kumpels für die Idee einer Künstlerkolonie in Tahiti zu begeistern versucht. Die Freunde winken entgeistert ab, nicht einmal Gauguins Frau Mette und die fünf gemeinsamen Kinder wollen den „Wilden“ in das Paradies begleiten.

Mit leichtem Gepäck und naiven Vorstellungen vom Leben im Paradies kommt der Zivilisationsflüchtling auf der von den Franzosen kolonisierten Insel an. Über diesen ersten, zwei Jahre dauernden Aufenthalt hat Gauguin ein Buch („Noa Noa“) voller Beschönigungen geschrieben, um das Fiasko vor sich und seinen Freunden zu verbergen. Dieser Spur der Lügen folgt auch Leduc, um Gauguins Reise als Abenteuer zu erzählen und ein bürgerliches Publikum nicht zu verschrecken. Gauguin heiratete in Tahiti Kinder, die der Film in der einzigen Frauenfigur, Tehura, und als Modell verdichtet. Die historische Tehura war 13 Jahre alt, sie wird von der begabten, aber eben erwachsenen Tuheï Adams gespielt. Das Verschweigen von Pädophilie, Syphilis und Selbstmordversuchen, die Weigerung, in die Abgründe zu blicken, führt auch Leducs gut gemeintes Unternehmen ins Debakel. (p. a.)