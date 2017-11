Cupertino – Apple steigt offiziell in das große Serien-Geschäft ein. Gleich zwei Staffeln wurden für die vorerst namenlose Serie bestellt – ohne das vorher eine Pilot-Folge produziert wurde. Und für die Hauptrollen holte sich Apple zwei Hollywood-Stars an Bord: Jennifer Aniston und Reese Witherspoon. Für Aniston ist es nach dem Ende von „Friends“ im Jahr 2004 das erste Serienprojekt. Witherspoon hat mit der HBO-Serie „Big Little Lies“ in diesem Jahr zusammen mit Nicole Kidman einen Emmy gewonnen.

Die beiden werden laut Deadline die Apple-Serie auch mitproduzieren. Für Aniston und Witherspoon ist der Dreh auch so etwas wie eine Wiedervereinigung: In einer Episode von „Friends“ spielte Witherspoon die Schwester der von Aniston verkörperten Rachel.

Neue Idee und wiederbelebte Spielberg-Serie

Die noch namenlose Serie basiert auf dem Roman „Top of the Morning“. Die Geschichte dreht sich um eine Morgen-Sendung und soll einen ungeschminkten Blick hinter die Kulissen des amerikanischen Frühstücksfernsehens werfen. Jede der beiden Staffeln wird zehn Folgen umfassen. Die Idee stammt von Michael Ellerberg, Gründer des Studios Media Res. Showrunner wird Jay Carson („House of Cards“).

Zudem bestätigte Apple seine Pläne, Steven Spielbergs Fantasy-Serie „Unglaubliche Geschichten“ aus den 80er-Jahren wiederzubeleben. Der Star-Regisseur wirkt als ausführender Produzent an dem Projekt mit. Laut dem Konzern soll jede Episode von einem anderen – namhaften – Regisseur inszeniert werden.

Früheren Medienberichten zufolge hat Apple ein Budget von einer Milliarde US-Dollar für die Eigenproduktion von Serien vorgesehen. Zwei Manager mit Hollywood-Erfahrung wurden von Sony abgeworben. Noch ist nicht bekannt, wo die Serien veröffentlicht werden – auf iTunes oder einer neuen Plattform. (smo)