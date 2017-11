Innsbruck – Jetzt sind sie also verheiratet. Die einst schüchterne Studentin Anastasia Steele (Dakota Johnson) und ihr vielschichtiger Millionär Christian Grey (Jamie Dornan) führen nach dem Ja-Wort ein Leben zwischen Lust und Luxus. Doch es dauert nicht lange, bis sich ein bedrohlicher Schatten über das Glück der Frischvermählten legt.

Denn auch im dritten Teil der Erotik-Bestseller-Verfilmung von „Fifty Shades Of Grey“ muss sich das ungleiche Paar mit Altlasten aus Christians Vergangenheit herumschlagen. Das verrät zumindest der finale Trailer zum Sadomaso-Streifen, der Anfang dieser Woche auf sämtlichen Kanälen veröffentlicht wurde. Wie gewohnt gibt es viel nackte Haut, aber diesmal auch rasante Action. Die Vorfreude der Fans scheint groß zu sein: Auf dem offiziellen YouTube-Account „Fifty Shades“ zählt der gut zweiminütige Clip nach vier Tagen bereits knapp 17,5 Millionen Aufrufe.

In die letzte Runde geht die komplizierte Liebesgeschichte von Ana und Christian am 8. Februar 2018 – dann läuft „Fifty Shades Of Grey: Befreite Lust“ in den heimischen Kinos an. (TT.com)