Von Peter Angerer

Innsbruck – Fünfmal hatt­e Billie Jean King (Emma Stone, leichtfüßig wie in „La La Land“) das Wimbledon-Turnier gewonnen und 1972, nach ihrem Triumph bei den US Open, wollte auch Richard Nixon die Prominenz der Tennisspielerin für den Wahlkampf nutzen. Wegen der anwesenden Presse bleibt Kings Reaktion auf die über Lautsprecher übertragene Inszenierung der präsidialen Euphorie eher vage. Diese Begeisterung interpretiert ein anderer Präsident als Signal für große Geschäfte. Jack Kramer (Bill Pullman) führt den US-Tennisverband wie einen Country Club, mit King als Star einer Tennistour möchte er nun Stadien füllen. Die Frauen sollen gegenüber den Männern aber gerade einmal zwölf Prozent der Preisgelder erhalten.

Als Kind durfte Billie Jean nicht auf die Siegerfotos, weil sie von den Eltern nur mit selbstgenähten Dressen ausgestattet werden konnte. Die Zurücksetzungen haben dafür ihren Ehrgeiz beflügelt, doch für all die erlittenen Schmerzen, die kaputten Gelenke, hat sich Billie Jean auf dem Höhepunkt ihres Ruhms keine Verhöhnungen vorgestellt. Auf Kramers Vertragsangebot reagiert Billie Jean mit der Gründung ihrer „Virgina Slims Tour“, die – 1972 eben – von einem Tabak­konzern finanziert wird, bei Misslingen aber die Karrieren der beteiligten Spielerinnen beendet. Mit großem Vergnügen verfolgt der ehemalige Tennisprofi Bobby Riggs (Stev­e Carell) diesen Konflikt. Er verbringt seine Tage an einem leeren Schreibtisch im Unternehmen seines Schwiegervaters, die Nächte als krankhafter Spieler in einschlägigen Klubs. Die größte, noch nie gesehene Show, die alle Missverständnisse in Tenniswelt und natürlicher Geschlechterordnung wie ein Gewitter bereinigt, wäre das finale Match zwischen Mann und Frau, also „King versus Riggs“. Am Ende dieser Schlacht zwischen den Geschlechtern soll es keinen Zweifel mehr geben: Die Männer spielen Tennis, die Frauen kehren zurück an den Herd. Riggs ist bereit, die Rolle des „Chauvinistenschweins“ zu übernehmen und wird in dieser aufgeheizten Stimmung dafür belohnt. Er und nicht Billie Jean ist auf dem Time-Magazine-Cover zu sehen, was seinen Marktwert als Werbeträger ins Unermessliche steigert. Außerdem meidet King das Scheinwerferlicht, in dem das Geheimnis ihrer Liebe zur Friseurin Marilyn Barnett (Andrea Riseborough) sichtbar werden und ihre Karriere im gleichermaßen konservativen und homophoben Klima beenden könnte.

„Battle of the Sexes – Gegen jede Regel“ war zuerst ein Projekt des Briten Danny Boyl­e, der sich lieber mit „Jobs“ einem exzentrischen Mono­manen dieser Ära widmen wollte. Damit kam das Regie- und Ehepaar Valerie Faris und Jonathan Dayton, das mit dem kleinen Familienfilm „Little Miss Sunshine“ 2006 die Kinoüberraschung des Jahres lieferte, ins Spiel. Dass relativ wenig Tennis gespielt wird, ist das Angenehme an „Battle of the Sexes“. Wie Sexismus und Frauenfeindlichkeit lediglich als schrille Zeiterscheinung abgehandelt werden, lassen Hollywoods aktuelles Selbstverständnis erkennen.