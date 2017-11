Innsbruck – Die veröffentlichten Kabinengespräche des damaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, Macht und Geld mit einem Griff in den Schritt einer Frau zu demonstrieren, lösten noch verhaltenen Ekel aus. Erst die Übergriffe des Hollywood-Moguls Harvey Weinstein führten zur Solidarisierungsaktion von Frauen, die auf ähnliche Weise Opfer von Prominenten oder der Umstände geworden waren.

Seit der MeToo-Debatte gibt es kein Interview mit einer Schauspielerin, in dem solche Erfahrungen nicht geklärt werden müssen. „Wie kann man Sie sexuell erniedrigen?“, wird beispielsweise Anna Molnar gefragt. Ohne den Beistand eines PR-Agenten verweigert sie Details, um nicht „von ganz Österreich, sexuell belästigt“ zu werden. Das ergibt einen Aufmacher, in dem sich der Star diese Erniedrigung ausdrücklich wünscht. Anna Molnar ist eine Filmfigur, die sich die Schauspielerin Nina Proll als Drehbuchautorin vor sechs Jahren ausgedacht hat und die jetzt in Sabine Derflingers Inszenierung in „Anna Fucking Molnar“ erst einmal als Film der Stunde daherkommt und für den Proll auch nicht gerade gut beraten mit bizarren Wortmeldungen die Werbetrommel rührt.

Als 1921 vor einem Berliner Gericht der Theaterskandal um Arthur Schnitzlers „Reigen“ verhandelt wurde, berichteten die empörten Zeugen von jeweils anderen Stücken, die sie jedoch allesamt „zur Lüsternheit angestachelt“ hätten. 100 Jahre später haben Schnitzlers Dialoge jede Anrüchigkeit eingebüßt, weshalb sich der Theaterdirektor (Gregor Bloéb) von seinem Star und zugleich seiner Lebensgefährtin Anna Molnar (Proll) einen großzügigen Umgang mit dem Kostüm wünscht, also „Möpse für die Abonnenten“. Als die Diva den Hallodri bei der Bekämpfung des Lampenfiebers mit einer jungen Kollegin erwischt, greift sie ihrerseits zu einem mörderischen Cocktail, mit dem sich die „Reigen“-Premiere doch noch in einen Skandal verwandelt.

Obdachlos und ohne Erspartes ist die gefallene Diva auf väterliche Zuwendungen angewiesen, obwohl Papa Wolf (Uwe Ochsenknecht) mit Konkurs und „Sexsucht“ hadert. Auf ihrem Weg zurück begegnet die Schauspielerin Störungen und Präferenzen, die sexuelle Revolution und Unterhaltungsmedien auch in bescheidene Kammern zur Nachahmung gespült haben. Aber am Ende geht es darum, wie Nina Proll vergangene Woche bei der Tirol-Premiere sagte: „Jeder Topf findet einen Deckel.“ (p. a.)