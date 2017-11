St. Leonhard – Im Oktober 2012 bat Barbara Stöckl erstmals eine behinderte und eine nicht behinderte Persönlichkeit zum Gespräch vor die Kameras. „Wir stellen in menschlich starken Porträts jeweils zwei Menschen ,auf Augenhöhe‘ vor, die auf unterschiedlichste Weis­e schwere und ehrgeizige Lebensabschnitte zu einem persönlichen ,Gipfelsieg‘ gemacht haben“, erklärt Marianne Hengl, Obfrau des Vereins RollOn Austria und Initiatorin der Sendereihe „Gipfel-Sieg“. In der bereits 20. Auflage standen einander Benni Raich und Alois Praschberger gegenüber. Dazu wurde dank der Unterstützung der Pitztaler Gletscherbahnen das Café 3.440, das höchstgelegene Kaffeehaus Österreichs, am Pitztaler Gletscher als Fernsehstudio adaptiert. „Die Produktion jeder Sendung kostet rund 25.000 Euro“, erklärte Hengl, „und es freut mich, dass immer wieder Sponsoren bereit sind, uns zu unterstützen.“

Während man Benni Raich als einen der erfolgreichsten österreichischen Sportler der Gegenwart der Öffentlichkeit kaum vorzustellen braucht, kennen Alois Praschberger, trotz unzähliger Spitzenleistungen, Siege und Titel nur wenige. Vor vierzig Jahren stürzte der Unterländer bei einem Motorradrennen, seither nutzt er den Rollstuhl statt seiner Beine zur Fortbewegung im Alltag. Auf der Piste rast er im selbst entwickelten Monoski über die Rennpisten. Der Unfall veränderte auch Praschbergers Berufsleben. Nach Genesung und Reha richtete der gelernte Maschinenschlosser im Kinderzimmer eine Werkstätte ein und entwickelte seinen ersten Stehtisch. Es folgte die Unternehmensgründung zur Herstellung weiterer Spezial­konstruktionen für Behinderte, viele davon dienten der sportlichen Betätigung. „Sport ist für einen Behinderten nicht das Wichtigste“, meint Alois Praschberger aus seiner Sicht, „aber er tut vor allem jenen gut, die sich nach einem Schicksalsschlag in der Phase der Verzweiflung befinden.“ Erfolgreiche Persönlichkeiten weisen Ecken und Kanten auf, verfügen aber auch über Kenntnisse und Erfahrungen, die sich durch außergewöhnliche Leistungen ergeben. Gleichzeitig bleiben auch sie „ganz normale Menschen“. Was Benni Raich und Alois Praschberger Barbara Stöckl über ihr Leben und ihre Ansichten erzählten, zeigt ORF III am 6. Jänner 2018. (tp)