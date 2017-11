Innsbruck – Wenn Thomas Kamenar durch Bratislava schlendert, dann bleibt der Tiroler vor neugierigen Blicken nicht verschont: In der Slowakei ist der 38-jährige Ö3-Moderator nämlich ein Fernsehstar. Drei Jahre lang moderierte er hier eine nachmittägliche Quizshow – und zwar so erfolgreich, dass ihm flugs noch eine Kochsendung angeboten wurde. Und das trotz „sprachlicher Defizite“, wie der Sohn slowakischer Eltern erzählt. „Mein Slowakisch klingt ein bisserl wie das Deutsch von Rudi Carrell“, lacht Kamenar, der drei Jahre alt war, als er mit seiner Familie von der damaligen Tschechoslowakei nach Österreich floh. Und „typische Stationen eines Flüchtlings durchmachte“.

Zunächst war seine Heimat das Flüchtlingslager in Traiskirchen, an das er sich aber kaum noch erinnern kann. „Ich weiß nur, dass ich so gerne eine Schokobreze gehabt hätte – aber die hat einen Schilling gekostet. Und das konnten wir uns nicht leisten“, denkt er an den schwierigen Start auf österreichischem Boden zurück. Das Schicksal führte die Familie dann nach Innsbruck, wo Kamenar als 19-Jähriger bei Welle 1 und Antenne Tirol erste Radio-Erfahrungen sammelte, ehe er 2003 von Ö3 abgeworben wurde und seine Zelte in Wien aufschlug.

Hier lebt er mit seiner Frau und seinen zwei Kindern – und zwar größtenteils unerkannt. „Das ist der Vorteil, wenn man beim Radio arbeitet“, lacht Kamenar, dem es nicht wichtig ist, berühmt zu sein. Deshalb ließ er seine TV-Karriere in der Slowakei vor zwei Jahren auch auslaufen, erkannt wird er aber noch immer – seine Quiz-Show wird nämlich im Nachmittagsprogramm wiederholt. Gut möglich, dass er ab Samstag auch hierzulande auf der Straße angesprochen wird: Am Freitag gibt er nämlich in ORFeins mit der Show „Österreich kann“, in der zehn Pioniere Ideen und Projekte präsentieren, die das Land verbessern können, sein Prime-Time-Debüt. Vorläufig ist nur eine Ausgabe der Live-Sendung geplant, doch Kamenar stünde einer Fortsetzung „mit offenen Armen“ gegenüber. Reizen würde ihn auch eine Austro-Variante von James Cordens „Carpool Karaoke“, mit dem er bei den Amadeus Awards unterhielt. Seinen Radio-Job will er aber nicht aufgeben. Kamenar: „Fernsehjobs sind für mich mediale Affären. An meiner Liebe zum Radio ändern sie nichts.“ (fach)