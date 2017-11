Von Peter Angerer

Innsbruck – Die Gitarrenriffs als Zierbänder, mit denen Radio- und TV-Anstalten in diesem Jahr ihre Jubiläumssendungen über 1967 verschnürten, versprachen leicht konsumierbares Gedenken, denn das Jahr 1967 war zuerst einmal ein Versprechen, das die Welt verändern sollte. Es war das Jahr von Monterey, des Sommers der Liebe, der sexuellen Revolution, der ersten Studentenunruhen und von „The Graduate“. Ende Juli 2017, zum 50. Jahrestag der Detroit-Riots, kam mit Kathryn Bigelows „Detroit“ ein Film in die US-Kinos, der eine andere Geschichte dieses Sommers erzählt und mit der Rekonstruktion der Ereignisse um Rassismus, Polizeigewalt und politisches Versagen beim Betrachten eine Erschütterung auslöst, wie sie wohl die Sklavendramen der vergangenen Jahre beabsichtigt, aber nicht erreicht haben.

Die Ursachen für die sozialen Bedingungen des Ausnahmezustands erzählt Bigelow im Vorspann mit ein paar Sätzen. Nach dem Zweiten Weltkrieg eroberten weiße Arbeiter die Autostadt Detroit, entschieden den Verdrängungswettbewerb für sich und stürzten die afroamerikanischen Bewohner ins Elend. Als sich im Juli 1967 rassistisch motivierte Übergriffe häufen, wehren sich die Opfer zuerst noch mit friedlichen Mitteln, wobei eine falsche Bewegung den sicheren Tod zur Folge hat. Officer Krauss (Will Poulter) schießt seinen Opfern bevorzugt in den Rücken. Bei den Toten deponiert er anschließend ein Klappmesser, um eine Notwehrsituation zu konstruieren. Der afroamerikanische Arbeiter Dismukes (John Boyega) muss, um über die Runden zu kommen, in der Nacht als Security-Wachmann arbeiten. Seine Uniform erlaubt ihm deeskalierendes Eingreifen in heiklen Situationen, muss sich dafür aber das Misstrauen der Polizisten und Beschimpfungen als Onkel Tom von wütenden „Brüdern“ gefallen lassen.

Als der Gouverneur Armee und Nationalgarde die Stadt mit Panzern besetzen lässt und eine Ausgangssperre verhängt, verwandelt sich Detroit innerhalb einer Nacht in Vietnam. Ein sicherer Ort im Zentrum der Ausschreitungen scheint das Algiers Motel zu sein, das zudem Annehmlichkeiten wie einen Swimmingpool ohne Rassentrennung bietet. In dieser verschwommenen Version des „Summer of Love“ haben neben dem Sänger Larry Reed (Algee Smith) auch die beiden Hippiemädchen Julie (Hannah Murray) und Karen (Kaitlyn Dever) Zuflucht gefunden. Für Krauss und zwei andere Polizisten können weiße Frauen, die sich mit Farbigen abgeben, nur Prostituierte sein. Also gilt es, deren Zuhälter zu finden. Mit Scheinhinrichtungen terrorisieren die Polizisten die Motelbewohner. Drei von ihnen werden ermordet, insgesamt sind nach den Unruhen von Detroit 45 Tote zu beklagen, für die die Stadt jede Verantwortung zurückweist. Nachdem zuerst einmal dem Wachmann Dismukes die Morde in die Schuhe geschoben wurden, mussten sich die Polizisten vom Algiers Motel vor einem Richter verantworten, wurden jedoch von den weißen Geschworenen freigesprochen. Daraus ist eine berüchtigte Tradition geworden.

Wie schon in ihren Filmen „The Hurt Locker“, 2008, und „Zero Dark Thirty“, 2012, wählte Kathryn Bigelow auch für „Detroit“ einen dokumentarischen Handkamerastil, um Druck zu erzeugen. Das vermag der Brite Will Poulter allein mit seinem Gesicht, in dem er Fanatismus und Hass aufleuchten lassen kann. In „The Revenant“ spielte er vor zwei Jahren noch einen netten Pelzjäger.