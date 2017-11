Innsbruck – „Helle Nächte“ erzählt von der Wiederbegegnung des Ingenieurs Michael (Georg Friedrich) mit seinem 14-jährigen Sohn Luis (Tristan Göbel). Zur Beerdigung des Großvaters reisen beide nach Norwegen und versuchen sich dort einander anzunähern. Die Zeit des Mittsommers weit weg von zu Hause schafft eine ungewöhnliche Atmosphäre. Die jahrelange Abwesenheit des Vaters macht das vorsichtige Herantasten jedoch schwierig. „Helle Nächte“, Thomas Arslans achter Spielfilm, brachte Georg Friedrich bei der Berlinale 2017 den Silbernen Bären als Bester Darsteller. Inzwischen läuft der Film auch in den österreichischen Kinos.

Georg Friedrichs Rolle wirkt, als hätten Sie sie ihm auf den Leib geschrieben.

Thomas Arslan: Das habe ich nicht. Aber ich kannte Georgs Arbeit und schätze ihn als Schauspieler sehr. Ich konnte ihn mir in dieser Rolle gut vorstellen. Dann haben wir ja noch den jugendlichen Sohn gesucht mit einem ziemlich umfangreichen Jugend-Casting. Tristan Göbel hatte zwar vorher schon in größeren Filmen gespielt, zuletzt eben in „Tschick“. Aber da konnten wir noch nichts davon sehen, weil der Film noch nicht draußen war. Er war einfach deutlich am besten unter allen, die da waren, und ich konnte ihn mir gut in der Konstellation mit Georg Friedrich vorstellen. Er hatte eine große Offenheit vor der Kamera.

Wie haben die beiden dann während des Drehs harmoniert?

Arslan: Tristan war beim Drehen sehr diszipliniert, Georg auch sehr konzentriert. Er hat, glaub’ ich, ausgehend von seiner Rolle auch so ein bisschen drauf geachtet, dass er in der drehfreien Zeit nicht zu viel Kontakt mit seinem Filmsohn hat, damit so ein Zustand zwischen den beiden bestehen bleibt. Das war aber jetzt nicht von mir verordnet, das hat er selber so gemacht.

Wie ist es zu Norwegen als Schauplatz des Films gekommen?

Arslan: Es hatte mich eine Umgebung interessiert, in der die zwei Figuren einander ausgeliefert sind. In so einer einsamen, verlassenen Landschaft prallt man mit seinen Unzulänglichkeiten oder Problemen aufeinander und muss das in gewisser Weise auch erstmal aushalten und austragen. Die beiden verschlägt es eher dahin, als dass sie Norwegen gezielt als Reiseziel ausgesucht hätten. Dort ist der Großvater gestorben. Die Geschichte führt sie dahin. Und dann versuchen sie eben ein paar Tage miteinander zu verbringen. Ich wollte dieser Landschaft eine gewisse Präsenz zu geben und gleichzeitig aber auch Postkartenbilder vermeiden.

Und der Zeitraum? Die titelgebenden hellen Nächte?

Arslan: Wenn man diese hellen Nächte nicht gewohnt ist, bringt einen das zusätzlich durcheinander. Der ordnende Tag-Nacht-Rhythmus geht verloren. Das korrespondiert natürlich mit dem Zustand der Figur, die Georg spielt. Ihr bricht vieles weg. Seine Schlaflosigkeit ist auch so ein Element. Der Sohn hat weniger Probleme damit: Der schläft sozusagen bei jedem Licht.

Stille spielt eine große Rolle in diesem Film.

Arslan: Die beiden Hauptfiguren haben keinen gemeinsamen Alltag entwickelt. Es gibt keine Rituale und Gewohnheiten, die Kommunikation ermöglichen. Sie müssen ihre gemeinsame Sprache erst finden. Und das ist schwierig. Der Versuch, Gespräche in Gang zu bringen, geht vom Vater aus. Wenn’s etwas tiefer gehen soll, wird das vom Sohn erstmal verweigert. Der Sohn verlangt von diesem jahrelang abwesenden Vater Präsenz und Anwesenheit und eben nicht Aussprache. Da gehen die Bedürfnisse auseinander. Er kann es ihm durch die Vorgeschichte auch gar nicht so einfach machen. Dieses jahrelange Nichtkümmern produziert ja auch Verletzungen und da gibt’s erstmal eine Abwehrhaltung, es dem Gegenüber dann zu leicht zu machen. Es ist so ein Ziehen und Zerren, wo selten im richtigen Moment das Richtige gesagt wird.

Das Gespräch führte Marian Wilhelm