Köln – Mit Erfindungen kennt er sich aus. Egal ob ein Duschkopf, der die Haare trocken hält oder einmalige TV-Formate wie die Wok-WM – Stefan Raab (51) war selten um eine kreative Idee verlegen. In der neuen ProSieben-Show „Das Ding des Jahres“ überlässt er im nächsten Jahr anderen das Tüfteln, zieht aber hinter den Kulissen die Fäden.

Eigentlich verabschiedete sich der Entertainer vor zwei Jahren in den TV-Ruhestand. Jetzt feiert er als Produzent der Show sein Comeback, ist bei allen Aufzeichnungen vor Ort und gibt den Protagonisten auch Ansangen „aufs Ohr“, wie heute unter anderem der „Berliner Kurier“ und die „Bild“-Zeitung berichteten.

Nackte Tatsachen in der ersten Show

Das Prinzip der Show ist simpel erklärt, erinnert es doch im Kern stark an die Erfolgsshow „Die Höhle der Löwen“ (DHDL). In jeder Folge stellen acht Erfinder in vier Runden ihre Produkte vor. Die Jury rund um Joko Winterscheidt (38), Lena Gercke (29) und Rewe-Einkaufschef Hans-Jürgen Moog fühlen den teils kuriosen, teils praktischen Erfindungen auf den Zahn. Sie testen sie und geben eine Einschätzung ab – anders als bei DHDL treten die Jury-Mitglieder nicht als potenzielle Käufer auf. Das letzte Wort hat nämlich das Studiopublikum. Dieses entscheidet, welches Produkt es in das große Finale schafft, wo dann die TV-Zuschauer am Zug sind, um „Das Ding des Jahres“ zu wählen. Dem Gewinner winken ein Werbeetat im Wert von 2,5 Millionen Euro und ein Coaching.

Die erste Ausgabe wurde diese Woche im ehemaligen TV-Total-Studio in Köln-Mülheim aufgezeichnet. Und es sind schon erste Details durchgesickert. So sollen bereits zum Auftakt die Hüllen fallen, wenn sich eine Dusche in eine Eincreme-Maschine verwandelt. Die Erfinder wollen Jury und Publikum mitunter auch von einem Hundeklo, das Urin verschwinden lässt und einem Zahnputzgerät überzeugen. (tst)