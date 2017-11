Wien — Soeben ist sein großer Roman „Die Obstdiebin" erschienen. Am 6. Dezember feiert der in Frankreich lebende österreichische Dichter Peter Handke seinen 75. Geburtstag. Der ORF gratuliert bereits am kommenden Montag (27. November) mit der Ausstrahlung von zwei Dokumentationen: „Peter Handke - Zurück an den Anfang" und „Griffen - Auf den Spuren von Peter Handke"

Den Auftakt nach dem „kulturMontag" macht um 23.30 Uhr auf ORF 2 das neue halbstündige Porträt „Peter Handke - Zurück an den Anfang" von Corinna Belz, die den Autor nach Griffen nahe der Grenze zu Slowenien begleitet und erzählt, wie er einen Tag mit Bewohnern seines Heimatortes verbringt. Der Ort steht auch im Mittelpunkt des Films „Griffen - Auf den Spuren von Peter Handke" (0.00 Uhr) des Kärntner Theaterregisseurs, Filmemachers und Autors Bernd Liepold-Mosser, der 1986 selbst in Griffen geboren wurde - ein „Film über Literatur, Geschichte, Politik und das Leben in der Provinz", wie es in der Ankündigung heißt. (APA)