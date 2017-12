Kino

Ein Tag, 230 Mio. Klicks: Avengers brechen Trailer-Rekord von ,,Es“

Das ist Superhelden-Power: 230 Millionen Menschen sahen den ersten Trailer zum Blockbuster „Avengers: Infinity War“ – in den ersten 24 Stunden. Damit entthronte Marvel Entertainment den bisherigen Spitzenreiter: Clown Pennywise. Die Neuverfilmung von „Es“ stellte heuer im März mit 197 Millionen Klicks einen Weltrekord auf. Das neue Avenger-Abenteuer wird von den Fans schon sehnlichst erwartet, könnte an den Kinokassen ähnlich abräumen wie der erste Avengers-Film im Jahr 2012; dieser spielte weltweit 1,5 Milliarden Dollar ein. Der dritte Teil der Comicverfilmung kommt am 26. April 2018 in die heimischen Kinos.