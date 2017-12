Von Peter Angerer

Innsbruck – Im ersten Bild betrachtet der 17-jährige Simon seine gleichaltrige Freundin, als sei es ein Abschied für immer. In einer Bewegung springt er aus dem Bett, aus dem Fenster und auf sein Fahrrad. Die Kamera jagt ihm auf einer Serpentinenstraße hinterher. Mit zwei Freunden sucht er im Meer bei Le Havre die perfekte Welle, die in dieser gewünschten Gewalt allerdings nur im Morgengrauen das Herz höherschlagen lässt. Die Straßen sind vereist, bei den drei Surfern handelt es sich demnach um Extremsportler. Der übermüdete Fahrer sieht auf der Straße die Schönheit der Wellen, kommt dafür aber mit Knochenbrüchen davon. Für Simon, der nicht angeschnallt ist, kommt jede Hilfe zu spät.

Auf der Intensivstation entdecken die Ärzte in Simon den idealen Organspender, denn Herz, Nieren und Leber sind perfekt. Für das Hollywood-Kino wäre das natürlich eine rührende Ausgangssituation für eine romantische Komödie, da auch ein gespendetes Herz wie in Bonnie Hunts „Zurück zu dir“ sofort weiß, wohin und vor allem wem es gehört.

Die französische, aus der Elfenbeinküste stammende Regisseurin Katell Quillévéré schlägt einen ganz anderen Weg ein. Mit ihrem dritten Film „Die Lebenden reparieren“ (nach einem Roman von Maylis de Kernangal) ist ihr das kleine Meisterwerk eines dokumentarischen Thrillers gelungen. Es ist ein Thriller, weil jede Handlung, jede Entscheidung nur innerhalb eines festgesetzten Zeitfensters stattfinden kann. Sobald die Organe ihr von Maschinen überwachtes Ablaufdatum erreicht haben, endet auch die Kunst der Ärzte.

Als sich Simons Eltern (Emmanuelle Seigner und Kool Shen) auf der Intensivstation von ihrem Sohn verabschieden wollen, sehen sie eine Krankenschwester im vertrauten Gespräch mit dem augenscheinlich unversehrten Jungen. Das unprofessionelle Verhalten bringt der Pflegerin einen Minuspunkt in der Personalakte und die Eltern auf die Idee, auf ein Wunder zu hoffen, wie es Patienten erleben, die oft nach Jahren wieder aus dem Koma erwachen. Aber bei Simon handle es sich um ein „degeneratives Koma“, sagt der Chefarzt Pierre Révol (Bouli Lanners), den private Probleme quälen und die delikate Situation überfordert, die Eltern zu überzeugen, mit den Organen ihres eben gestorbenen Sohnes vielleicht das Leben anonymer Empfänger zu retten. Andererseits kann sich auch die Musikerin Claire (Anne Dorval) nicht an den Gedanken gewöhnen, mit dem Herzen eines Fremden oder einer Fremden ein neues Leben zu beginnen. Vielleicht soll das Leben so enden, aber da gibt es noch ihre beiden Söhne, die mit den Regeln der rauen Wirklichkeit nicht eben vertraut sind und beschützt werden müssen.

Quillévéré verfolgt in „Die Lebenden reparieren“ die moralischen und medizinischen Diskussionen und feiert in den dokumentarischen Aufnahmen im Operationssaal den Fortschritt, der seit Christiaan Barnards Pionierleistung vor 50 Jahren die Herztransplantation zur Routine werden ließ. Und wenn ein Herz, gerade noch in Eiswürfeln eingebettet, in einem ihm fremden Körper nach einem Elektroschock zu schlagen beginnt, ist das immer noch erhebend.