Von Peter Angerer

Innsbruck – Nach einigen Wochen in der Intensivstation wird Ben (Pablo Pauly) mit gebrochenem Halswirbel und der Diagnose „inkomplette Querschnittlähmung“ in eine Reha-Klinik überstellt. Trotz seiner Depression – Ben wollte Sportlehrer werden, eine Karriere als Basketballer war in Reichweite – hat er sich einen witzigen Knüller für die ersten Kontaktgespräche zurechtgelegt: Wer ist schon jemals in ein leeres Schwimmbecken gesprungen? Damit erntet Ben schale Lacher, denn die Einzigartigkeit des Unglücks ist nur eine Illusion. Der Neue wird besichtigt, bis sich die Rollstühle von Farid, Toussaint, Steeve und anderen in seinem Zimmer stapeln. Der Lieblingswitz von Farid (Soufiane Guerrab), der seit seinem vierten Lebensjahr auf den Rollstuhl angewiesen ist, geht so: In einem Bus spornen die behinderten Passagiere den Fahrer zur Höchstgeschwindigkeit an, bis der Bus in eine Schlucht stürzt und die Behinderten mit dem Schlachtruf „Er ist einer von uns!“ triumphieren können. Das ist natürlich ein Zitat aus Tod Brownings Film „Freaks“, worüber Ben auch nur höflich lachen kann. Noch schlechter sind die Witze des Krankenpflegers Jean-Marie (Alban Ivanov), der die Patienten in der dritten Person anredet. Das würde vielleicht gut zu den „Schnöseln aus dem 16. Arrondissement“ passen, aber „die verletzen sich entweder nie“, sagt Farid, „oder sie haben eigene Kliniken.“ So sind sie unter sich, der Kleinkriminelle aus der Vorstadt, der furchtlos jeder Feuerwaffe in die Mündung geblickt hat; der Motorradfahrer, den nach dem Unfall das Murmeltier im Minutentakt grüßt, oder Samia (Nailia Harzoune), die in den Tod springen wollte und im Rollstuhl gelandet ist. Also alles „ziemlich beste Freunde“. Die französischen Kinogeher haben die Reha-Komödie „Lieber leben“ beinahe so geliebt wie den Blockbuster über den gelähmten Milliardär und seinen Pfleger aus der Banlieue.

Fabien Marsaud wählte für seine Auftritte als Poetry Slammer den Künstlernamen Grand Corps Malade (großer kranker Körper), 2012 veröffentlichte er den autobiografischen Roman „Patients“ über seine Erfahrungen als Patient in einer Reha-Klinik, in der er nach einem Sprung in ein Schwimmbecken zwei Jahre verbringen musste, bis er sich wieder – mit Gehhilfe – bewegen konnte. Die Regie bei der Verfilmung seines Romans teilte er sich mit Mehdi Idir, der bisher alle Musikvideos von Grand Corps Malade verantwortet hat. Mit der Ästhetik und den digitalen Möglichkeiten der Videoclips visualisieren die Regisseure die Mühen der Rehabilitation und das Vergehen der Zeit, wenn Ben in einem Bild gleichzeitig bei fünf verschiedenen Übungen zum Muskeltraining zu sehen ist. Die Tiefschläge nach ersten Erfolgserlebnissen kommen von außen, da vertraut gewordene Leidensgenossen erbarmungslos aus dem Reha-Paradies verstoßen werden, wenn keine Besserung mehr zu erwarten ist. In diesen Momenten der Verbitterung gilt es, eine realistische Einschätzung der eigenen Möglichkeiten zu finden, um nicht in der Apathie zu versinken. Wie „Rocky“ gewinnt Ben seinen Kampf, dass es sich um kein Märchen handelt, belegt Grand Corps Malade.