Innsbruck – In welchen Kreisen sagt man, jemand habe in unseren Kreisen nichts zu suchen? Isabelle (Juliette Binoche) ist eine erfolgreiche Malerin und in der elitären Gruppe willkommen. Es ist der Galerist Fabrice (Bruno Podalydès), der auf Exklusivität besteht, Isabelle verweist auf das „Fachabitur“ ihres aktuellen Liebhabers, doch der Stachel des Zweifels sitzt tief.

Zuvor war sie mit dem (verheirateten) Bankier Vincent (Xavier Beauvois) zusammen, der auf synchronisierte Orgasmen bestanden hat. Vincent bemüht sich noch immer um Isabelle, auch um Intrigen in Gang zu setzen. Dabei denkt Isabelle nur mit einem Gefühl der Verachtung an den Bankier und es war lediglich der Hass, der sie erregt hat. Aber die Nachricht vom Verhältnis ihres Ex-Mannes François (Laurent Grévill) mit ihrer Galeristin Maxime (Josiane Balasko) hat sie doch schwer verletzt. Dabei ist kein Wort wahr. François macht sich dagegen Sorgen, weil ihm die gemeinsame, bei der Mutter lebende Tochter erzählt hat, wie sich Isabelle jede Nacht in den Schlaf weint. Das klingt nach großem Drama, aber Juliette Binoche macht mit schnellen Stimmungswechseln zwischen Nervenzusammenbruch und dominantem Begehren aus „Meine schöne innere Sonne“ eine Komödie. Ein Bremsklotz sind allerdings die belanglosen Dialoge, die zwar das oberflächliche Milieu beschreiben, aber man kann es mit Smalltalk auch übertreiben. Isabelle erkennt zwar, sich im falschen Film oder Leben aufzuhalten, doch die Furcht vor der Einsamkeit und vor dem Nicht-mehr-wahrgenommen-Werde­n lässt sie jede Demütigung ertragen. Und die Überheblichkeit der Bourgeoisie mit ihrer Sprache der Verachtung gegen jene, die nicht dazugehören, hat ohne Scham inzwischen die französische Staatsspitze wieder erobert.

Die französische Regisseurin Claire Denis, die mit subtilen Porträts sozialer Außenseiter („Nénette et Boni“) bekannt geworden ist, setzt in „Meine schöne innere Sonne“ auf den einen oder anderen Besetzungscoup. Neben einigen Stammschauspielern aus früheren Filmen haben Regisseure wie Xavier Beauvois („Von Menschen und Göttern“) und Bruno Podalydès („Nur Fliegen ist schöner“) die unangenehmeren Rollen übernommen. Dann wartet man natürlich auf Gérard Depardieu, der auf dem Plakat an prominenter Stelle für den Film wirbt. Aber erst als die Schlusstitel einsetzen, wälzt sich der Star als Hellseher ins Bild. Aus Isabelles spärlichen Angaben zu ihrem unglücklichen Liebesleben rekonstruiert er mit einem Pendel noch einmal den Film. Er benötigt dafür fünf kurzweilige Minuten. (p. a.)