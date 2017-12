Los Angeles – Unter dem Titel „Ocean‘s Eight“ kommt 2018 vereinte weibliche Starpower auf die Kinoleinwand: Angeführt wird die Runde von Oscar-Preisträgerin Sandra Bullock („Gravity“) als hinterlistige Kriminelle Debbie Ocean, die Schwester des Ganoven Danny Ocean, den George Clooney in Steven Soderberghs „Ocean‘s“-Serie verkörperte. Sie schart für einen Raubüberfall in New York eine weibliche Truppe um sich.

Darunter finden sich Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling und Sängerin Rihanna. Regisseur Gary Ross holt auch Anne Hathaway, Dakota Fanning und Olivia Munn vor die Kamera. Soderbergh ist als Produzent an Bord. Er hatte von 2001 bis 2007 seine drei „Ocean‘s“-Filme mit Stars wie Clooney, Brad Pitt und Matt Damon gedreht. „Ocean‘s Eight“ soll im Juni kommenden Jahres in die Kinos kommen. (APA/dpa)