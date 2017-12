Innsbruck – Aufkochen, nachdenken, anpacken: Mit diesen Schlagworten lassen sich die Show-Neuheiten des ORF zusammenfassen, mit denen der Sender 2018 auftrumpfen will. Mit Katharina Straßer, Thomas Kamenar und Mirjam Weichselbraun setzt man dabei ausschließlich auf Tiroler: Los geht’s am 6. April mit der Kochshow „Meine Mama kocht besser als Deine“, in der Straßer Familien beim Kochen über die Schulter schaut. Kamenar fühlt indes in der Quiz-Show „Zur Hölle damit“ seinen Kandidaten auf den Zahn, während Weichselbraun ab Oktober in der „Hammer Show“ den besten Heimwerker des Landes sucht. (TT)