Innsbruck – Mit der Wahrheit hat’s der Hubert nicht so. Dass er jetzt mit der Patricia zusammen ist und nicht mehr mit der Helga, hat er seiner Mama nie erzählt. Weil solche Neuigkeiten könnten einer älteren Dame ja aufs Herz schlagen. Dass er von der Mutter seiner zwei Kinder, die mittlerweile vom Pädagogen Wolfi schwanger ist, noch immer nicht geschieden ist, weiß wiederum die Patricia nicht. Weil so wichtig ist das ja nicht, oder?

Beim Geburtstagsfest der Frau Mama macht der Hubert also der Einfachheit halber auf heile Welt – und Patricia zu Wolfis Freundin und seine Ex zur Immer-noch-Gattin. Doch das Konstrukt zerbröselt alsbald in einem Meer aus Alkohol und Tränen, was lustig anzuschauen ist. Schließlich bildet die in Graz spielende Folge „Die Notlüge“ (Regie: Marie Kreutzer) den Auftakt zu den ORF-Stadtkomödien, die man sich am Küniglberg als Ergänzung zu den erfolgreichen Landkrimis einfallen ließ. Pia Hierzegger steuert dabei nicht nur das spritzige Drehbuch bei, sie übernimmt auch die Rolle der herrlich gefrusteten Patricia, die von einem gewohnt grandiosen Josef Hader, mit dem sie im echten Leben übrigens schwindelfrei verbandelt ist, weggelogen wird. Der Versuch, sich diese Tragödie schönzusaufen, scheitert glorios. Brigitte Hobmeier als schlagfertige Fake-Gattin, Andreas Kiendl als Schlapfen-tragender Öko und Christine Ostermayer als von Lügen beschenkte Jubilarin komplettieren den Hauptcast, Bernhard Schir und Manuel Rubey blitzen in witzigen Nebenrollen auf.

Fortgesetzt werden die Stadtkomödien am 30. Dezember mit Sascha Biglers Multikulti-Spaß „Herrgott für Anfänger“ mit Deniz Cooper und Katharina Straßer, ehe sich am 6. Jänner Andreas Vitásek und Tim Seyfi in „Kebab Extrascharf“ die Ehre geben. Ein TV-Sendetermin für „Harri Pinter Drecksau“ mit Juergen Maurer und Julia Cencig steht indes noch aus: Der in Osttirol und Kärnten gedrehte Film läuft derzeit noch in ausgewählten Kinos. (fach)