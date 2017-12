Innsbruck – In Todesangst und höchster Not ließ Billy Wilder 1959 in seinem Komödienmeisterwerk „Manche mögen’s heiß“ Jack Lemmon und Tony Curtis in die Kleider von Musikerinnen schlüpfen, um als Zeugen eines Massakers unter Gangstern in einem Frauenorchester Zuflucht zu suchen. Als ein Liftboy einen Annäherungsversuch an die (falsche) Saxophonspielerin riskierte und sich Marilyn Monroe mit ihrer Ukulele und einem Flachmann den getürkten Gefährtinnen anvertraute, war die Schlacht gewonnen. Niemand verschwendete im Lauf des Films noch einen Gedanken an die Glaubwürdigkeit der Verkleidungskunst. Mittlerweile geht diese Verwandlung auch einfacher und billiger.

In der Komödie „Voll verschleiert“ – der internationale Verleihtitel „Some Like It Veiled“ versteht sich als Hommage an das Vorbild – braucht sich ein Mann nur einen Tschador überzuwerfen und fertig ist das Objekt der Begierde oder der Unterwerfung. Sou Abadi, die in ihren Dokumentarfilmen bislang den Alltag im Iran beobachtet hat, erzählt in ihrem Spielfilmdebüt von der geglückten Integration zweier Familien in Paris. Hinter der Einwandereridylle lauert jedoch der religiöse Fanatismus.

Armand (Félix Moati) und Leila (Camélia Jordana) studieren Wirtschaftswissenschaften, demnächst winkt dem Liebespaar eine Belohnung in Form eines Praktikums bei den Vereinten Nationen in New York. Allerdings wagte es Armand noch nie, den Eltern (Anne Alvaro und Miki Manojlovic) von seiner Liebe zu erzählen. Die Kommunisten, denen 1982 die Flucht aus dem Iran gelungen war, klammern sich trotzdem an Traditionen wie die arrangierte Ehe. Manchmal unterwerfen die Atheisten ihren Sohn dem Schweinsbratentest, um die religiöse Haltung zu überprüfen.

Für Leila sieht es nach der Rückkehr ihres Bruders aus dem Jemen weniger gut aus. Mahmoud (William Lebghil) ist zum Islamisten geworden, der sich auf dem Kriegspfad befindet. Seine erste Gefangene ist Leila, der jeder Kontakt zur Außenwelt verwehrt wird. In dieser Notlage wirft sich Armand den Tschador über und übt ein paar Suren, um für peinliche Dialoge mit Mahmoud gerüstet zu sein. Als Scheherazade hat Armand zwar künftig ungehinderten Zugang zu seiner Geliebten, versetzt mit seiner/ihrer „inneren Schönheit“ (wegen der Koranfestigkeit) aber auch den frustrierten Mahmoud in eine Raserei, die glücklicherweise erst von einem Imam gesegnet werden muss. Sou Abadi setzt bei der Inszenierung des erotischen Rollenspiels allerdings auf die eindeutigen Effekte, worunter letztlich auch ihr politisches Anliegen zu Schaden kommt. (p. a.)