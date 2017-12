Innsbruck, Rom – „Art never sleeps“, kritzelte Francis Ford Coppola 1987 an eine kubanische Hörsaalwand, „... aber sie träumt mit offenen Augen“, ergänzte Fernando Birri in verspielter Schnörkelschrift. Coppola, Held des „New Hollywood“, war damals Gastlektor an der „Schule der drei Welten“ in San Antonio de los Baños unweit von Havanna. Birri war Schuldirektor. Gemeinsam mit Literaturnobelpreisträger Gabriel García Márquez und dem Segen von Fidel Castro hatte er die „Escuela Internacional de Cine y TV“ ein Jahr zuvor gegründet.

Als „Vater des neuen lateinamerikanischen Film“ (Marquez) galt er freilich schon vorher. 1959 hob Birri in seiner argentinischen Geburtsstadt Santa Fé die erste Filmschule Südamerikas aus der Taufe – und musste mit ansehen, wie sie 1966 von Militärs dem Erdboden gleichgemacht wurde. Auch Birris Filme „Tire dié“ und der Spielfilm „Die Überfluteten“ wurden verboten.

Birri flüchtete nach Italien. Dort hatte er Anfang der 1950er-Jahre am legendären Centro Sperimentale in Rom bei den Meistern des „neorealismo“ studiert. Und dort überwand er nun die Grenzen realistischer Darstellung: Mehr als zehn Jahre hat Birri an seinem Opus magnum „Org“ gearbeitet. „Org“ ist ein Angriff auf Seh- und Denkgewohnheiten, Westernheld Terence Hill verliert, begleitet von bis zu 700 Tonspuren und zerteilt von mehr als 26.000 Schnitten, den Kopf. Nach seiner Uraufführung 1979 in Venedig galt der vielleicht konsequenteste Experimentalfilm der Kinogeschichte als obskurer Mythos. Das umfassend restaurierte, „Org“-Original sorgte bei der diesjährigen Berlinale für Stirnrunzeln bis Begeisterung.

2010 wurde Fernando Birri mit dem Ehrenpreis des Internationalen Filmfestivals Innsbruck (IFFI) gewürdigt. Ohne Birri, seine Neugier, seinen Mut zur permanenten Veränderung und ohne sein Verständnis vom Kino als politische Kunst hätte es das IFFI nicht gegeben, sagte Festivalgründer Helmut Groschup damals. In der Nacht auf Donnerstag ist Fernando Birri 92-jährig gestorben. (jole)