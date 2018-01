Hamburg – Der deutsche Film- und Theaterregisseur Dieter Wedel (75) hat Aussagen von Frauen widersprochen, die ihm gewalttätige und sexuelle Übergriffe in den 1990er Jahren vorwerfen. In einem Bericht des Zeit-Magazins kommen mehrere, teils namentlich genannte Schauspielerinnen zu Wort, die schwere Anschuldigungen erheben, bis hin zum erzwungenen Sex.

Wedel habe vor Erscheinen des Berichts „eine umfassende eidesstattliche Erklärung zu den schweren Anschuldigungen abgegeben“, teilte sein Anwalt Michael Philippi am Mittwoch mit. „Darin versichert er, dass die offenbar von mehreren Schauspielerinnen gegen ihn erhobenen Vorwürfe unzutreffend und nicht gerechtfertigt sind. Er habe zu keinem Zeitpunkt diesen oder anderen Frauen in irgendeiner Form Gewalt angetan“, heißt es in der Stellungnahme, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. (dpa)