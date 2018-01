Cannes, Los Angeles – Dass weibliches Filmschaffen beim renommiertesten Festival des Kinojahres in Cannes seit Jahren zu kurz kommt, sorgt an der Croisette alljährlich für Kontroversen. Auch deshalb wird die gestern bekannt gewordene Berufung Cate Blanchetts zur Jurypräsidentin der kommenden Festspiele (8. bis 19. Mai) als politisches Statement gewertet. Die 48-jährige Australierin gehörte zu den ersten Schauspielerinnen, die im Zuge des Weinstein-Skandals sexuelle Übergriffe auf Frauen am Arbeitsplatz anprangerten. Zuletzt initiierte sie das Projekt „Time’s Up“, bei dem sich mehr als 300 namhafte Schauspielerinnen gegen Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung engagieren.

Blanchett ist erst die elfte Frau in mehr als sieben Jahrzehnten Festival-Geschichte, die den Vorsitz der Jury übernehmen wird. Jeanne Moreau wurde zweimal berufen (1975 und 1995). Die bislang letzte Jurypräsidentin war Filmemacherin Jane Campion im Jahr 2014. Campion ist nach wie vor die einzige Frau, die – 1993 für „Das Piano“ – mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde.

Auch die Schauspielerin Olivia Munn engagiert sich seit Jahren für die Gleichstellung von Frauen in der Filmindustrie. Wie gestern bekannt wurde, wird die 37-Jährige am 11. Jänner die Verleihung der Critics’ Choice Awards moderieren. Der einflussreiche Kritiker-Verband, der die Preise alljährlich vergibt, begründete die Wahl Munns auch mit ihrem Engagement als Aktivistin. (TT)