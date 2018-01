Innsbruck – Georg Mayr­hofer, Obmann der Tiroler Lichtspieltheater, ist sich sicher: „Wir sind die verrückteste Branche, die es gibt.“ Denn sieben Jahre, nachdem im Bundesland alle Kinos auf digitale Projektion umgestellt wurden, steht die nächste Welle an technischen Innovationen ins Haus. Und die Tiroler Kinobetreiber investieren kräftig, wie zuletzt in den neuen IMAX-Saal in Innsbruck, wie in eine neue Doppelprojektion in Kufstein, oder in neue Lasertechnik oder Bestuhlung in anderen Kinos. Schon für einen einzigen kleinen Saal, so rechnet Mayrhofer vor, sind da schnell 100.000 Euro und mehr fällig. Dass aber nicht nur die Betreiber, sondern auch die Besucher in Tirol „kinoverrückt“ sind, zeigen die Zahlen, die gestern veröffentlicht wurden. 1,239 Millionen Besucher zählten die Tiroler Kinos im abgelaufenen Jahr. Ein leichtes Minus von 0,57 Prozent, das man aber auf die wegen Umbauarbeiten teilweise geschlossenen Säle schiebt. Der Umsatz stieg dagegen auf 10,7 Millionen Euro – ein Plus von 1,9 Prozent. „Es ist aber keinesfalls so, dass die Kinobesucher abgezockt wurden. Sondern, dass es einfach sehr viele Zusatzleistungen gibt, die zu dieser Steigerung geführt haben“, sagt Bernhard Wanner, Fachgruppengeschäftsführer in der Wirtschaftskammer.

Die meisten Zuschauer lockten zwei noch relativ aktuelle Filme an – Fack ju Göthe 3 und Star Wars waren die beiden Kassenschlager. Bundesweit der erfolgreichste Film aus Österreich war die Wilde Maus mit Josef Hader.

Der Kartenpreis ist um 35 Cent gestiegen, somit ist ein Kinoabend für zwei Personen schon mit gut 17 Euro möglich. Sofern man den Durchschnittspreis, in den auch Studententickets und Vergünstigungen eingerechnet werden, hernimmt. „Mit dem Wegfall der längst überholten, antiquierten und bürokratischen Vergnügungssteuer seit 1. Jänner 2018 hat das Land Tirol endlich ein Zeichen gesetzt und somit können die einheimischen Kinoenthusiasten bei diversen Aktionen noch günstiger die erstklassigen Tiroler Kinos besuchen“, erklärt Mayrhofer. (mw)