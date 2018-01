Von Marian Wilhelm

Innsbruck – „The Killing of a Sacred Deer“ ist eine klassische griechische Tragödie. Und das nicht nur, weil mit dem Athener Yorgos Lanthimos ein Liebling der Filmfestivalszene dafür einsteht und der Titel auf den Iphigenie-Mythos anspielt. Ob dann aber am Ende tatsächlich jemand geopfert wird, bleibt lange offen.

Das Setup ist simpel: Nicole Kidman und Colin Farrell als Mr. and Mrs. Murphy leben als reiches Ärzte-Ehepaar samt Teenager-Mädchen und ihrem jüngeren Bruder in Cincinnati. Der mysteriöse 16-jährige Martin (großartig: Barry Keoghan aus „Dunkirk“) dagegen ist weit von der Oberschicht entfernt und verlor seinen Vater auf Dr. Murphys OP-Tisch. Der fühlt sich verantwortlich – zu Recht, wie bald klar wird – und kümmert sich um den Jungen: Er gibt ihm Geld, schenkt ihm eine teure Armbanduhr und lädt ihn zu seiner Familie nach Hause ein. Für einen flüchtigen Moment könnte alles gut werden: Vergebung statt Vergeltung. Doch dann bricht die unheimliche Stimmung, die Lanthimos von Beginn an mitschwingen lässt, durch und Martin setzt die antike Rachegeschichte in Gang. Er verflucht die Familie und prophezeit dem Doktor die grausamen vier Schritte seiner Rache: Lähmung, Essensverweigerung, blutende Augen und Tod.

Die eiskalte Ruhe, mit der Martin als unnachgiebiger Racheengel und Lanthimos als Regisseur diesen zweiten Akt eskalieren lassen, macht die Sache nicht weniger brutal. Durch die unhinterfragte, übernatürliche Natur der Plagen fällt dieser junge Mann auch nicht wirklich in die Kategorie psychopathischer Sadist. Das unterscheidet den Film etwa von Haneke­s „Funn­y Games“ oder „Benny’s Video“, die den Zuschauer noch verstörender in die moralische Gleichung miteinberechnen.

Die heftige Familiengeschichte in einer Villa erinnert zudem an den österreichischen Arthouse-Horror „Ich seh, ich seh“. Psychothriller ist „The Killing of a Sacred Deer“ aber nur in einigen wenigen Momenten. Dazwischen verhindert allein schon das extrem zurückgenommene, fast bis zur Monotonie entemotionalisierte Schauspiel zu starke Anspannung. Der genaue Zweck dieser eigenartigen Figurenzeichnung bleibt unklar. Lanthimos ist dieser Manierismus aber wichtig, wie er und seine Schauspieler in Interviews betonen. In „The Killing of a Sacred Deer“ ist diese Verfremdung allerdings weniger dominant als in seinem im Vorjahr für einen Oscar nominierten „The Lobster“. Wie schon mit dem Vorgängerfilm war Lanthimos diesmal erneut mit seiner filmischen Allegorie im Wettbewerb von Cannes vertreten. „The Killing of a Sacred Deer“ gewann an der Croisette den Preis für das beste Drehbuch.

Die inhaltliche Symbolik ist, wie schon im absurd-humorvollen „The Lobster“, augenfällig, nun aber psychologischer und in eine realistischere Geschichte verpackt: Der Herzchirurg und die Augenärztin, die Uhr, Murphys weiße Hände, das Finale im Keller und auch ein kurzer Anklang ehelicher sexueller Perversion lassen Sigmund Freud zum antiken Euripides stoßen. Martin meint an einer Stelle gar überdeutlich: „Verstehst du? Es ist metaphorisch. Es ist symbolisch.“ Und relativiert gleich: „Es braucht wirklich kein so altmodisches, dramatisches Wort.“

Filmisch aufgeladene Bilder finden sich dagegen kaum, abgesehen von einigen auffälligen Einstellungen von oben aus der Gottesperspektive und einem echten schlagenden Herzen gleich zu Beginn. Viele ruhige Kamerafahrten durch Krankenhaus und Villa erinnern an Stanley Kubrick, mit dem Lanthimos immer wieder verglichen wird. Eine Kombination von unheimlichem Dröhnen, Chorgesang und der Johannes-Passion von Bach grundieren das moralische Verhängnis.

Mit chirurgischer Konzentration will Lanthimos so über zwei Stunden viel psychologische Energie aufbauen, die sich im letzten Drittel entlädt – klassische Kino-Katharsis und kein Familien-Film.