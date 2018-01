Pasadena – Schauspieler Johnny Galecki hat angedeutet, dass die Serie „The Big Bang Theory“ nach der kommenden zwölften Staffel enden könnte. „Ich glaube, an diesem Punkt können alle gut damit leben, dass zwölf Staffeln ein guter Zeitpunkt sind um nach Hause zu gehen und unsere Familien zu sehen“, sagte der 42-Jährige laut dem US-Magazine vor Journalisten im kalifornischen Pasadena, wo „The Big Bang Theory“ spielt.

In den USA läuft derzeit die elfte Staffel. „Wir alle werden sehr traurig sein, wenn der Tag kommt“, sagte Galecki demnach. Galecki spielt in der Erfolgsserie den Experimentalphysiker Dr. Leonard Hofstadter. Seit ihrem Start 2007 hat die Serie auch in Deutschland großen Erfolg. Laut einer Studie des Medienmagazins DWDL war sie 2017 mit 2500 Ausstrahlungen das am zweithäufigsten ausgestrahlte Format im deutschen Fernsehen hinter „Das Strafgericht“.

Fans von Galecki dürfen sich trotzdem auf die kommenden Jahre freuen, denn der frühere Kinderstar („Schöne Bescherung“) spielt erneut eine seiner frühesten Rollen: Als David ist er im Reboot der Sitcom „Roseanne“ dabei, die Serie startet in den USA im März. In Deutschland läuft am Montag (20.45 Uhr, ProSieben) der „The Big Bang Theory“-Spinoff „Young Sheldon“ an, der von der Kindheit von Leonards Mitbewohner Sheldon Cooper (Jim Parson) handelt. (dpa)