Von Joachim Leitner

Innsbruck – Nach dem Erfolg seiner Erzählung „Frühstück bei Tiffany“ war es eine kleine Chronikmeldung in der New York Times, die den Autor Truman Capote vor einer sich unbarmherzig bahnbrechenden Schreibkrise bewahrte: Im November 1959 ermordeten zwei junge Männer in Holcomb, einem Kaff in Kansas, eine Familie. Capotes „wahrheitsgemäßer Bericht über einen mehrfachen Mord und seine Folgen“ wurde unter dem Titel „Kaltblütig“ zur literarischen Sensation des Jahres 1966 – und begründete die Gattung des „nicht-fiktionalen Romans“. Er wolle beweisen, dass eine „Tatsachenerzählung spannender sein kann als ein raffinierter Thriller“, so Capote.

Inzwischen hat die Auseinandersetzung mit so genannten „True Crimes“ das Format gewechselt. 2014 beförderte die von der US-Journalistin Sarah Koenig entwickelte Reihe „Serial“, in der ein Mord samt mutmaßlichem Justizirrtum minutiös zerlegt wird, die Popularität des vergleichsweise jungen Mediums Podcast. 2015 erhielt sie dafür den renommierten Peabody-Award. Im selben Jahr sorgte die Doku-Serie „The Jinx“ für Schlagzeilen, weil der millionenschwere Exzentriker Robert Durst vor laufender Kamera einen Mord gestand, während die Netflix-Produktion „Making A Murderer“ zehn Folgen lang Zweifel an der Schuld eines verurteilten Mörders säte.

Aufs Säen von Zweifel verstand sich auch jenes „Dream Team“ sündteurer Anwälte, die Footballstar und Film-Adabei O. J. Simpson um sich scharte, als ihm 1994 der Prozess wegen Doppelmordes gemacht wurde. Das – jedenfalls aus US-Perspektive – „Trial of the Century“ war 2016 Gegenstand von gleich zwei von viel Getöse begleiteten TV-Events: Ezra Edelmans auch in ausgewählten Kinos gezeigter Achtstünder „O. J. Simpson: Made in America“ gewann einen Oscar und die auf Hochglanz polierte Gerichtssaal-Seifenoper „The People vs. O. J. Simpson“ schob die ins Stocken geratenen Karrieren von Cuba Gooding Jr. (als O. J. Simpson) und John Travolta (er verkörperte den Anwalt Robert Shapiro) an. Nun ist auch „The People vs. O. J. Simpson“ auf Netflix abrufbar.

Während man sich bei Bezahlsender Sky, wo die 10-teilige Serie bereits Anfang 2017 zu sehen war, auf die Erstausstrahlung der zweiten „American Crime Story“ vorbereitet (ab 27. Jänner). Diesmal geht es um die Ermordung des Modedesigners Gianni Versace – und auch diesmal locken große Namen: Penelope Cruz spielt Donatella Versace und Hüftschwung-König Ricky Martin ein trauerndes Model. Die Erben des 1997 in Miami ermordeten Versace haben sich von der Serie bereits distanziert: „The Assassination of Gianni Versace“ nehme es mit der Wahrheit nicht allzu genau.

Dass es mit der Wahrheit so eine Sache ist, führt Errol Morris’ beim Filmfestival von Venedig uraufgeführtes Dokumentarfilm-Experiment „Wermut“ vor Augen. Morris, der 1988 mit „The Thin Blue Line“ einen Justizskandal sondergleichen aufdeckte, folgt den Spuren eines Kalten Kriegers, der 1953 unter rätselhaften Umständen ums Leben kam. Eine Lösung, das darf veraten werden, liefert der sechsteilige Mix aus Spielszenen und Interview-Sequenzen, der inzwischen auch auf Netflix läuft, nicht. Gerade das macht „Wermut“ zum Lehrstück über das volatile Wesen der Wahrheit.

Eine Erkenntnis, zu der Truman Capote erst Jahre nach „Kaltblütig“ kam: „Vielleicht ist Wahrheit auch nur eine notwendige Illusion“, schrieb er in seinen 1986 posthum und unvollendet publizierten „Answered Prayers“.